Хаверц объяснил, почему выбрал в "Челси"

Кай Хаверц Атакующий полузащитник Кай Хаверц объяснил, почему он выбрал "Челси" для продолжения своей карьеры.

В минувшее трансферное окно Хаверца связывали с переходом в "Барселону", "Реал" и "Баварию". По словам Кая, у него действительно были другие варианты, однако он выбрал "Челси" как наиболее привлекательный клуб по своей философии и своим амбициям.

"Мне было важно оказаться в клубе, у которого есть видение. Этот клуб находится в процессе, у нас молодая команда со множеством отличных игроков. У нас агрессивное мышление".

"Мы хотим кое-что создать здесь и атаковать цели. Это мотивирует меня. Завоевание титула с "Челси" будет значить для меня больше, чем с каким-либо другим клубом".

"Трансфер вроде моего не происходит за день. У меня было достаточно времени, чтобы изучить все варианты и определить вещи, которые важны для меня. Я много смотрел Премьер-Лигу по телевизору и очень хорошо знал "Челси", — сообщил Хаверц Bild.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 19:00

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  1. gidro-met 11.11.2020 20:18 # gidro-met
    Реал без Роналду и доигрывающими Бенземой, Рамосом марсело - набор бегунков

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  2. chelsiukpro 11.11.2020 19:45 # chelsiukpro
    Еще 21г ему так что будет блистать 100%

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  3. kler 11.11.2020 19:30 # kler
    потому что Реал не сделал предложения , и вообще никакой друг клуб не отдал бы такие бабки за хуй пойми кого

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  4. asnural 11.11.2020 19:19 # asnural
    Выбрал сторону Ёбарей...

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  5. jirrort 11.11.2020 19:15 # jirrort
    Будущий обладатель зм Хаверц - 65 млн евро
    Бесполезный кусок г Наеби Куета - 80 млн фунтов

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  6. chelsea-69 11.11.2020 19:06 # chelsea-69
    К успеху идет

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