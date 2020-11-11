Хаверц объяснил, почему выбрал в "Челси"

Атакующий полузащитник Кай Хаверц объяснил, почему он выбрал "Челси" для продолжения своей карьеры.

В минувшее трансферное окно Хаверца связывали с переходом в "Барселону", "Реал" и "Баварию". По словам Кая, у него действительно были другие варианты, однако он выбрал "Челси" как наиболее привлекательный клуб по своей философии и своим амбициям.



"Мне было важно оказаться в клубе, у которого есть видение. Этот клуб находится в процессе, у нас молодая команда со множеством отличных игроков. У нас агрессивное мышление".



"Мы хотим кое-что создать здесь и атаковать цели. Это мотивирует меня. Завоевание титула с "Челси" будет значить для меня больше, чем с каким-либо другим клубом".



"Трансфер вроде моего не происходит за день. У меня было достаточно времени, чтобы изучить все варианты и определить вещи, которые важны для меня. Я много смотрел Премьер-Лигу по телевизору и очень хорошо знал "Челси", — сообщил Хаверц Bild.