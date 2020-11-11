Гомес получил серьезную травму в сборной Англии

Джо Гомес Кризис в центре обороны "Ливерпуля" усугубился после того, как защитник "красных" Джо Гомес получил серьезную травму в расположении сборной Англии.

Ожидается, что перенесший операцию на крестообразных связках колена Виргил Ван Дейк уже не сыграет в этом сезоне. Прямо сейчас травмирован и Фабиньо, вдобавок регулярно возникают проблемы со здоровьем у Жоэля Матипа.

По информации Sky Sports, теперь ситуация "Ливерпуля" становится просто критичной, потому что на тренировке англичан во вторник травму получил Гомес.

Характер травмы Джо пока неясен, но издание называет ее "потенциально серьезной". Защитник почти гарантированно пропустит три ближайших матча национальной команды.

Позже в среду перед прессой выступит главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который сообщит подробности насчет здоровья Гомеса.


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 18:00

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  1. bezviz 11.11.2020 18:42 # bezviz
    зае6ииись, ой как зае6ииись)))))))

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  2. liverbro 11.11.2020 18:24 # liverbro
    Проклятье какое-то!этот сезон будет очень трудным

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  3. bushwacka 11.11.2020 18:15 # bushwacka
    Пое*ать, пляшем под техно...

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  4. iska95 11.11.2020 18:13 # iska95
    Филипс и Вильямс прям карты в руки пацанам

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  5. liverpool888 11.11.2020 18:08 # liverpool888
    смотрим на состояние Гарая и предлагаем ему контракт до конца сезона.
    учитывая травматичность Матипа просто обязаны выходить на трансферный рынок в январе.
    единственный минус - потенциальный продавец будет знать наши проблемы и будет повышать цену.
    прям проклятье какое-то. скоро станем свидетелями пары цз Уильямс-Филлипс в играх АПЛ.

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  6. electric 11.11.2020 18:03 # electric
    Это уже не защитник, так что пох на него.

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  7. zhan-lfc 11.11.2020 18:02 # zhan-lfc
    даже как-то похуй уже на травмы в защите

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