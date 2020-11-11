Гомес получил серьезную травму в сборной Англии
Кризис в центре обороны "Ливерпуля" усугубился после того, как защитник "красных" Джо Гомес получил серьезную травму в расположении сборной Англии.
Ожидается, что перенесший операцию на крестообразных связках колена Виргил Ван Дейк уже не сыграет в этом сезоне. Прямо сейчас травмирован и Фабиньо, вдобавок регулярно возникают проблемы со здоровьем у Жоэля Матипа.
По информации Sky Sports, теперь ситуация "Ливерпуля" становится просто критичной, потому что на тренировке англичан во вторник травму получил Гомес.
Характер травмы Джо пока неясен, но издание называет ее "потенциально серьезной". Защитник почти гарантированно пропустит три ближайших матча национальной команды.
Позже в среду перед прессой выступит главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который сообщит подробности насчет здоровья Гомеса.
11.11.2020 18:00
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Последние комментарии:
зае6ииись, ой как зае6ииись)))))))
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Проклятье какое-то!этот сезон будет очень трудным
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Пое*ать, пляшем под техно...
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Филипс и Вильямс прям карты в руки пацанам
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смотрим на состояние Гарая и предлагаем ему контракт до конца сезона.
учитывая травматичность Матипа просто обязаны выходить на трансферный рынок в январе.
единственный минус - потенциальный продавец будет знать наши проблемы и будет повышать цену.
прям проклятье какое-то. скоро станем свидетелями пары цз Уильямс-Филлипс в играх АПЛ.
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Это уже не защитник, так что пох на него.
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даже как-то похуй уже на травмы в защите
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