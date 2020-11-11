Вейналдум отказывается обсуждать свое будущее

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум отказался комментировать свое будущее, попросив переадресовать соответствующие вопросы его клубу.

В данный момент у Вейналдума идет заключительный год по контракту, и если верить слухам, "Ливерпуль" даже не обращался к 30-летнему игроку сборной Голландии насчет продления сотрудничества.

Сам Вейналдум, которого в минувшее трансферное окно сватали в "Барселону", был очень резок с ответом, когда его спросили о планах на будущее по прибытии в расположение национальной команды.

"Я ничего не могу сказать об этом. Задайте эти вопросы "Ливерпулю". Разве они не отвечают?"

"Я ничего не могу сказать об этом. В том числе я не могу сказать, есть ли между мной и "Ливерпулем" переговоры о новом контракте. Прошу простить меня", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 17:00

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  1. electric 11.11.2020 18:05 # electric
    Выиграет ещё пару чашек с великими КНЯЗЯМИ и на отдых.

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  2. superperez101 11.11.2020 17:47 # superperez101
    супер-игрок, никогда не базарит лишнего в отличие от ничего не достигших венеров

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