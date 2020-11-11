Анчелотти: "Лучшие тренеры в мире трудятся в Премьер-Лиге"
Карло Анчелотти из "Эвертона" чувствует, что Премьер-Лига стала местом, где работают лучшие тренеры в мире.
На протяжении двух предыдущих сезонов весь футбольный мир, затаив дыхание, следил за борьбой Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".
С прошлого сезона в Премьер-Лиге снова работают Анчелотти и Жозе Моуриньо, и Карло кажется, что первоклассные тренеры вносят свою лепту в популярность английского футбола.
"Это правда, что в Премьер-Лиге трудятся лучшие тренеры в мире. Я ничего не говорю про себя, но здесь действительно превосходные тренеры".
"Я очень их уважаю, потому что наша работа такая сложная. Я стараюсь поддерживать своих коллег, когда только могу".
"У меня нет каких-либо особых отношений с кем-либо из них, потому что у нас нет времени встречаться, разговаривать, ужинать вместе. Мы всегда погружены в работу, но между нами хорошие отношения", — сообщил Анчелотти beIN Sports.
11.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
А меня точно такая бейсболка как у Юргена.
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Огромное уважение к этому человеку. Папа Карло красавчик
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Зато в РПЛ трудятся лучшие дрочилы в мире.
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Сульшер и Лэмпард
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сразу видно, что рпл не смотрит
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