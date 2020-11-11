Анчелотти: "Лучшие тренеры в мире трудятся в Премьер-Лиге"

Карло Анчелотти и Юрген Клопп Карло Анчелотти из "Эвертона" чувствует, что Премьер-Лига стала местом, где работают лучшие тренеры в мире.

На протяжении двух предыдущих сезонов весь футбольный мир, затаив дыхание, следил за борьбой Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".

С прошлого сезона в Премьер-Лиге снова работают Анчелотти и Жозе Моуриньо, и Карло кажется, что первоклассные тренеры вносят свою лепту в популярность английского футбола.

"Это правда, что в Премьер-Лиге трудятся лучшие тренеры в мире. Я ничего не говорю про себя, но здесь действительно превосходные тренеры".

"Я очень их уважаю, потому что наша работа такая сложная. Я стараюсь поддерживать своих коллег, когда только могу".

"У меня нет каких-либо особых отношений с кем-либо из них, потому что у нас нет времени встречаться, разговаривать, ужинать вместе. Мы всегда погружены в работу, но между нами хорошие отношения", — сообщил Анчелотти beIN Sports.


Метки Анчелотти, Премьер-Лига, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 635

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 11.11.2020 16:55 # scouser2005
    А меня точно такая бейсболка как у Юргена.

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  2. mkcfc 11.11.2020 16:29 # mkcfc
    Огромное уважение к этому человеку. Папа Карло красавчик

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  3. alcoholnarco 11.11.2020 16:11 # alcoholnarco
    Зато в РПЛ трудятся лучшие дрочилы в мире.

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  4. kagawa 11.11.2020 16:06 # kagawa
    Сульшер и Лэмпард

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  5. monsieurgood 11.11.2020 16:04 # monsieurgood
    сразу видно, что рпл не смотрит

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