Поуп сыграет против сборной Ирландии

Голкипер "Бернли" Ник Поуп будет защищать ворота сборной Англии в товарищеском матче против Ирландии в четверг.

Называя свою заявку на этот международный перерыв, главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что в данный момент не видит реальных конкурентов у Джордана Пикфорда, хотя тот и не блещет в своем "Эвертоне".



Тем не менее, ближайший товарищеский матч Саутгейт использует для экспериментов и для того, чтобы посмотреть в деле игроков, которые обычно не проходят в основной состав.



Как сообщает Sky Sports, одним из тех, кто получит свой шанс на "Уэмбли" завтра вечером, станет 28-летний Поуп, чей "Бернли" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге и не одержал еще ни одной победы.