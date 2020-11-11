Суперкомпьютер предсказывает чемпионство "Тоттенхэма"

Тоттенхэм Искусственный интеллект предполагает, что титул Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 выиграет "Тоттенхэм".

Как сообщает Daily Star, создатели посвященного футбольной статистике портала Football Web Pages составили специальный алгоритм, который анализирует текущую форму команд вычисляет вероятность всех возможных исходов в каждом матче.

Если допустить, что все оставшиеся матчи сезона завершатся наиболее вероятными исходами, то чемпионом станет "Тоттенхэм", лишь по разнице мячей опередив "Лестер".

В топ-4 также попадут "Челси" и "Астон Вилла", а фавориты сезона "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" финишируют только на седьмом и восьмом местах, соответственно. Впрочем, это все равно лучше, чем 10-я позиция "Манчестер Юнайтед" или 11-я "Арсенала".

В то же время вылет из Премьер-Лиги суперкомпьютер предсказывает "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвичу" и "Бернли".

Таблица Премьер-Лиги по версии Суперкомпьютера


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1605

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 11.11.2020 15:05 # redwhitegun
    Мегарандом запустили на суперкомпе просто) хуета...

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  2. bossvasilika 11.11.2020 15:00 # bossvasilika
    Из любопытства сохраню табличку и сравню. Я почти уверен что по многим командам прогнозы искусственного интелекта оправдаются. Хотя форсмажор никто не отменял.

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  3. rap-woiska 11.11.2020 14:44 # rap-woiska
    Этим суперкомпьютером был хохлодалба*б безвиз.

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  4. sexan 11.11.2020 14:37 # sexan
    Не, ну у этого компа по моему не хуёвый вирус. Несите на помойку.

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  5. manutd-20champ 11.11.2020 14:37 # manutd-20champ
    х*йня ваш суперкомпьютер

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  6. kos9k 11.11.2020 14:29 # kos9k
    Даже не знаю что смешнее - 4,5 и 6 место, позиция ЛФК на 8, МЮ на 10, или МС с 31 забитыми голами за сезон))

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  7. megamind13 11.11.2020 14:18 # megamind13
    Че за бред, Сити 31 гол всего забьют? Шеффилд и Бернли 3 и 4 гола за весь сезон? Волки 19 голов за сезон? Это АПЛ, предсказать нереально ничего. Но скорее всего Тоттенхэм будет в топ-3.

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  8. pamirbarkhorog 11.11.2020 14:17 # pamirbarkhorog
    ))))))))))))))))))))

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  9. makeewadim 11.11.2020 14:13 # makeewadim
    Суперкомпьютер))) Лучше бы он вакцину от короны придумал

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  10. scauzer11 11.11.2020 14:09 # scauzer11
    петушки по этому поводу уже снимают фильм , ждём на DVD))

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  11. gerrard08 11.11.2020 14:07 # gerrard08
    Говорят в этом суперкомпьютере лондонский процессор стоял. Пенсиум 3.

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  12. asnural 11.11.2020 14:07 # asnural
    Суперкомпьютер этот наверно в русские сделали...типа мастерамна все руки аля Дзюба

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  13. monsieurgood 11.11.2020 14:05 # monsieurgood
    сименс с35 - не суперкомпутер

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  14. red-scauser 11.11.2020 14:05 # red-scauser
    ага Бернли забьет 3 гола и ШЮ только 4, это при том что Астон Вилла 4 и МС 7, а чемпион на 8))))))

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  15. red-scauser 11.11.2020 14:03 # red-scauser
    бред полнейший

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