Суперкомпьютер предсказывает чемпионство "Тоттенхэма"

Искусственный интеллект предполагает, что титул Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 выиграет "Тоттенхэм".

Как сообщает Daily Star, создатели посвященного футбольной статистике портала Football Web Pages составили специальный алгоритм, который анализирует текущую форму команд вычисляет вероятность всех возможных исходов в каждом матче.



Если допустить, что все оставшиеся матчи сезона завершатся наиболее вероятными исходами, то чемпионом станет "Тоттенхэм", лишь по разнице мячей опередив "Лестер".



В топ-4 также попадут "Челси" и "Астон Вилла", а фавориты сезона "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" финишируют только на седьмом и восьмом местах, соответственно. Впрочем, это все равно лучше, чем 10-я позиция "Манчестер Юнайтед" или 11-я "Арсенала".



В то же время вылет из Премьер-Лиги суперкомпьютер предсказывает "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвичу" и "Бернли".



