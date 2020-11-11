Суперкомпьютер предсказывает чемпионство "Тоттенхэма"
Искусственный интеллект предполагает, что титул Премьер-Лиги в сезоне 2020/21 выиграет "Тоттенхэм".
Как сообщает Daily Star, создатели посвященного футбольной статистике портала Football Web Pages составили специальный алгоритм, который анализирует текущую форму команд вычисляет вероятность всех возможных исходов в каждом матче.
Если допустить, что все оставшиеся матчи сезона завершатся наиболее вероятными исходами, то чемпионом станет "Тоттенхэм", лишь по разнице мячей опередив "Лестер".
В топ-4 также попадут "Челси" и "Астон Вилла", а фавориты сезона "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" финишируют только на седьмом и восьмом местах, соответственно. Впрочем, это все равно лучше, чем 10-я позиция "Манчестер Юнайтед" или 11-я "Арсенала".
В то же время вылет из Премьер-Лиги суперкомпьютер предсказывает "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвичу" и "Бернли".
11.11.2020 14:00
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Последние комментарии:
Мегарандом запустили на суперкомпе просто) хуета...
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Из любопытства сохраню табличку и сравню. Я почти уверен что по многим командам прогнозы искусственного интелекта оправдаются. Хотя форсмажор никто не отменял.
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Этим суперкомпьютером был хохлодалба*б безвиз.
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Не, ну у этого компа по моему не хуёвый вирус. Несите на помойку.
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х*йня ваш суперкомпьютер
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Даже не знаю что смешнее - 4,5 и 6 место, позиция ЛФК на 8, МЮ на 10, или МС с 31 забитыми голами за сезон))
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Че за бред, Сити 31 гол всего забьют? Шеффилд и Бернли 3 и 4 гола за весь сезон? Волки 19 голов за сезон? Это АПЛ, предсказать нереально ничего. Но скорее всего Тоттенхэм будет в топ-3.
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))))))))))))))))))))
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Суперкомпьютер))) Лучше бы он вакцину от короны придумал
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петушки по этому поводу уже снимают фильм , ждём на DVD))
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Говорят в этом суперкомпьютере лондонский процессор стоял. Пенсиум 3.
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Суперкомпьютер этот наверно в русские сделали...типа мастерамна все руки аля Дзюба
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сименс с35 - не суперкомпутер
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ага Бернли забьет 3 гола и ШЮ только 4, это при том что Астон Вилла 4 и МС 7, а чемпион на 8))))))
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бред полнейший
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