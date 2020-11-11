Мингс предложил назначить президентом FA темнокожего
Защитник "Астон Виллы" и сборной Англии Тайрон Мингс считает, что назначение темнокожего на должность главы FA стало бы "огромным шагом вперед".
Напомним, накануне Ассоциация лишилась своего президента. Произнеся фразу "цветные футболисты" во время видеоконференции с парламентом, Грег Кларк поставил крест на своей карьере.
Пока что руководить FA получено Питеру Маккормику, а совет директоров организации начинает поиски преемника для Кларка. И в этом процессе Мингс призывает ориентироваться не на опыт или управленческие навыки, а на цвет кожи.
"Конечно, назначение президентом темнокожего стало бы огромным шагом вперед. Это многое бы значило для кучи людей, которые много работали ради этого, много сражались за это — гораздо дольше, чем я".
"Но в конце концов это не то, о чем мы просим. Не обязательно, чтобы следующий президент был темнокожим. Мы просим о равных возможностях для белых и темнокожих людей или этических меньшинств", — цитирует Мингса Evening Standard.
11.11.2020 13:00
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в америке был уже чернiй президент. развалил нашу украину, просрал ДВ, завязнув в сирии и афганистане, и заставив своими действиями иран и сев.корею начать производство ядерного оружия. кароче столько наворотил всего, что потом белому президенту после него пришлось разгребать все это дирмо
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Физика есть-ума не надо
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