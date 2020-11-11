Мингс предложил назначить президентом FA темнокожего

Защитник "Астон Виллы" и сборной Англии Тайрон Мингс считает, что назначение темнокожего на должность главы FA стало бы "огромным шагом вперед".

Напомним, накануне Ассоциация лишилась своего президента. Произнеся фразу "цветные футболисты" во время видеоконференции с парламентом, Грег Кларк поставил крест на своей карьере.



Пока что руководить FA получено Питеру Маккормику, а совет директоров организации начинает поиски преемника для Кларка. И в этом процессе Мингс призывает ориентироваться не на опыт или управленческие навыки, а на цвет кожи.



"Конечно, назначение президентом темнокожего стало бы огромным шагом вперед. Это многое бы значило для кучи людей, которые много работали ради этого, много сражались за это — гораздо дольше, чем я".



"Но в конце концов это не то, о чем мы просим. Не обязательно, чтобы следующий президент был темнокожим. Мы просим о равных возможностях для белых и темнокожих людей или этических меньшинств", — цитирует Мингса Evening Standard.