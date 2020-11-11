Таунсенд: "Почеттино идеален для "Юнайтед"

Маурисио Почеттино Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд считает, что бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино идеально бы подошел "Манчестер Юнайтед".

Победой 1:3 над "Эвертоном" перед этим международным перерывом Оле Гуннар Сульшер слегка успокоил спекуляции насчет своего увольнения из "Юнайтед".

Таунсенд положительно оценивает работу Сульшера, но в то же время догадывается, что "красные дьяволы" не хотят упускать Почеттино, у которого он отыграл полтора сезона в "Тоттенхэме".

"Думается, работа в "Юнайтед" идеально бы ему подошла, учитывая обилие молодых игроков в их составе".

"Они последовательно приглашают в команду игроков из академии. Он бы идеально подошел для того, чтобы вырастить из них игроков мирового уровня, как он это делал в "Тоттенхэме".

"Однако Оле хорошо справляется. Он придал устойчивость их кораблю, он придерживается дисциплины сэра Алекса Фергюсона и тоже строит команду на будущее, так что это сложная ситуация".

"И хотя дела Оле идут хорошо, разве вы хотите упускать тренера мирового уровня в лице Почеттино?" — сообщил Таунсенд talkSPORT.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Почеттино, Таунсенд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. dnb 11.11.2020 13:16 # dnb
    Ван галь идеальный тренер для мю
    Моуриньо идеальный тренер для МЮ
    Сульше правильный человек для Юнайтед
    Про всех так говорили

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  2. j-silver 11.11.2020 13:08 # j-silver
    в третьем абзаце ошибка, правильно писать "радужные дьяволы"
    админ, исправь

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