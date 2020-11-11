Таунсенд: "Почеттино идеален для "Юнайтед"

Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд считает, что бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино идеально бы подошел "Манчестер Юнайтед".

Победой 1:3 над "Эвертоном" перед этим международным перерывом Оле Гуннар Сульшер слегка успокоил спекуляции насчет своего увольнения из "Юнайтед".



Таунсенд положительно оценивает работу Сульшера, но в то же время догадывается, что "красные дьяволы" не хотят упускать Почеттино, у которого он отыграл полтора сезона в "Тоттенхэме".



"Думается, работа в "Юнайтед" идеально бы ему подошла, учитывая обилие молодых игроков в их составе".



"Они последовательно приглашают в команду игроков из академии. Он бы идеально подошел для того, чтобы вырастить из них игроков мирового уровня, как он это делал в "Тоттенхэме".



"Однако Оле хорошо справляется. Он придал устойчивость их кораблю, он придерживается дисциплины сэра Алекса Фергюсона и тоже строит команду на будущее, так что это сложная ситуация".



"И хотя дела Оле идут хорошо, разве вы хотите упускать тренера мирового уровня в лице Почеттино?" — сообщил Таунсенд talkSPORT.