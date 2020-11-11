Лэмпард назвал "недооцененного" игрока "Челси" в этом сезоне

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал полузащитника Нголо Канте как игрока, чья игра в этом сезоне остается недооцененной.

В последние недели "Челси" резко прибавил. Фанаты "синих" и медиа восхищаются игрой Эдуара Менди, Тиаго Силвы, Бена Чилуэлла и Тимо Вернера, однако Лэмпард призывает обратить внимание на Канте, который вернулся в свою лучшую форму после омраченного травмами прошлого сезона.



"Я приложил большие усилия, стараясь контролировать его тренировки и нагрузку в матчах. Мы должны были убедиться, что он подходит к матчам в своем лучшем состоянии, насколько это возможно".



"В паре последних матчей он показал себя настоящим Нголо Канте".



"У него невероятные атрибуты, он может играть на различных позициях в полузащите, он обладает энергией и способностью возвращать мяч, но также может сам разыгрывать мяч. Иногда это остается недооцененным".



"Люди часто говорят о нем как о лучшем опорном полузащитнике и о том, что он должен играть глубже, но он может быть хорош на различных ролях".



"Я доволен, что сейчас он здоров, и мы будем стараться поддерживать это, потому что он имеет огромное значение для нас", — цитирует Лэмпарда Daily Express.