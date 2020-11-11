"Лестер" начал переговоры с Эвансом о новом контракте

"Лестер" начал переговоры со своим центральным защитником Джонни Эвансом о новом контракте.

Эванс выступает за "Лестер" с 2018 года, когда он был выкуплен у вылетевшего из Премьер-Лиги "Вест Бромвича" за 3.5 млн. фунтов. Тогда Джонни заключил трехлетний контракт, который истекает в конце этого сезона.



Как сообщает The Athletic, 32-летний североирландец и "лисы" открыты к продлению сотрудничества, однако им предстоит поработать над условиями и продолжительностью новой сделки.



Несмотря на возраст, Эванс остается ключевым игроком "Лестера". В прошлом сезоне Джонни выходил в стартовом составе на каждый матч команды Брендана Роджерса в Премьер-Лиге.



За плечами у экс-защитника "Манчестер Юнайтед" 423 матча на клубном уровне и еще 84 на международном, поэтому опыт Эванса имеет огромное значение для стремящегося попасть в еврокубки "Лестера".