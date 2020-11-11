Каррагер советует "Юнайтед" продать Погба

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал "Манчестер Юнайтед" продать полузащитника Поля Погба.

В минувший уикенд, когда в матче против "Эвертона" на кону, возможно, была судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, Погба вновь не попал в стартовый состав своей команды.



Контракт Поля истекает в 2022 году, и прежде француз неоднократно намекал на желание покинуть "Олд Траффрд". По мнению Каррагера, пора это сделать.



"Наверное, можно сказать, что он никогда не играл хорошо — независимо от своей позиции, тактической схемы или персоны главного тренера".



"Играл бы он за "Манчестер Юнайтед" у меня? Нет, не играл бы. У него громкое имя, он пришел за огромные деньги, но я не считаю его отличным игроком".



"Люди скажут, что он выиграл Чемпионат Мира, и я понимаю это. Но когда он переходил, я ожидал от него того же эффекта, что от Лэмпарда в "Челси", Джеррарда в "Ливерпуле", Яя Туре в "Манчестер Сити" — эти игроки приводили свои команды к титулам, трофеям Лиги Чемпионов".



"В нем видели игрока, который поможет "Юнайтед" достичь нового уровня. Люди скажут, что это чересчур большое бремя для одного игрока, но таковы были наши ожидания, когда он переходил".



"Этого просто не случилось с ним в "Манчестер Юнайтед". На их месте я бы искал возможность избавиться от него", — сообщил Каррагер talkSPORT.



Также Джейми объяснил, почему Погба никогда не сможет играть в паре с Бруну Фернандешем.



"Погба не может играть центрального полузащитника, потому что команда становится слишком уязвимой к контратакам. Мы неоднократно указывали на это и анализировали это в телеэфирах".



"Фернандеш и Погба — недисциплинированные игроки. Это, наверно, два самых недисциплинированных игрока в Премьер-Лиге. Одного еще можно позволить, но ты не можешь играть с двумя. Либо один, либо другой", — добавил Каррагер.