В "Юнайтед" снова недовольны Гринвудом

Непопадание Мейсона Гринвуда в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч против "Эвертона" в минувшую субботу связано с тем, как нападающий провел заключительную тренировку перед выездом на "Гудисон Парк".

После победы 1:3 главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснял отсутствие Гринвуда плохим самочувствием.



Однако The Telegraph стало известно, что штаб Сульшера решил отстранить Мейсона от участия в матче после того, как 19-летний нападающий слабо провел тренировку в пятницу.



Сульшера не устроило отношение Гринвуда к делу. Мейсон выглядел ленивым и уставшим во время занятия на базе, и подобное случается уже не в первый раз.



У "красных дьяволов" есть опасения, что это связано с восстановлением между матчами. На "Олд Траффорд" считают, что юный англичанин мало спит и плохо следит за собой, что особенно критично, когда играть приходится каждые три-четыре дня.



Недостаточный профессионализм Гринвуда может привести к тому, что Мейсон, чья дисциплина также вызывает у клуба вопросы, лишит себя нового контракта — согласно слухам, "Юнайтед" решил приостановить переговоры о продлении сотрудничества со своим воспитанником, переживающим сложный период.