Феноменальный Диогу

Игра Диогу Жоты — один из приятных сюрпризов текущего сезона. Португалец не стушевался в составе чемпиона Англии и поставил под сомнение место в старте Роберто Фирмино, забив уже семь мячей в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Сможет ли португалец разрушить знаменитую тройку нападения "Ливерпуля" и вытеснить из основы Фирмино насовсем?

Трансфер Диогу Жоты стал сюрпризом для многих — удивил не только интерес "Ливерпуля" к этому игроку, но и цена — 45 миллионов фунтов, включая бонусы, за далеко не ключевого игрока "Вулверхэмптона". Диогу присоединился к "волкам" еще во время их пребывания в Чемпионшипе и с того времени был не то чтобы игроком ротации, но — исполнителем, который часто выходил на замену, менял позицию и подстраивался под тактические решения менеджера.



Изначально Жота был арендован у "Атлетико", где он оказался после удачного периода в "Пакуш Феррейра", но так и не получил шанса проявить себя. Была удачная аренда в "Порту" и, наконец, переход в "Вулверхэмптон", завершившийся подписанием постоянного контракта после выхода в Премьер-Лигу. Сезон в Чемпионшипе Жота провел великолепно — 17 мячей в 44-х матчах, да и в Премьер-лиге был неплох, но ключевым исполнителем в "Вулверхэмптоне" не считался. Именно потому удивил интерес к его персоне со стороны Клоппа.



Изначально казалось, что "Ливерпуль" покупает Жоту для выполнения функций джокера, с которыми Диогу неплохо справлялся в своем предыдущем клубе, но старт карьеры португальца на "Энфилде" намекает на то, что Клопп получил игрока, способного составить конкуренцию привычным лидерам в линии атаки. В первую очередь должен переживать за свое место в основе Фирмино, чья форма в 2020 году оставляет желать лучшего.



Если первый гол Жоты в футболке "Ливерпуля" был забит на последних минутах матча с "Арсеналом" и особо не повлиял на исход встречи, то следующие его мячи имели куда больший вес. В игре с "Шеффилд Юнайтед" именно гол Жоты стал победным, как и в матче с "Вест Хэмом", где он заменил Фирмино за 20 минут до конца и принес "Ливерпулю" еще одну победу в очень сложной игре, неудачно складывавшейся для мерсисайдцев. Ну а в поединке с "Аталантой" случился настоящий бенефис Диогу Жоты — он оформил хет-трик, увеличил и без того внушительный список достижений на новом месте.



Этот впечатляющий список достижений 23-летнего португальца выглядит так:



- в матче с "Аталантой" Жота забил три мяча, нанеся всего четыре удара по воротам;

- несмотря на то, что он вышел в старте всего в шести матчах этого сезона, Жота забил семь мячей — для гола ему в среднем нужно 71.4 минуты;

- Жота забил больше всего мячей в первых 10 матчах за "Ливерпуль" со времен дебюта Робби Фаулера в 1993 году;

- португалец стал вторым игроком "Ливерпуля", забивавшим в двух своих первых матчах Лиги Чемпионов за клуб со времен Робби Кина в 2008 году;

- в 2020 году Жота забил больше мячей за "Ливерпуль", чем Роберто Фирмино, хоть и провел на поле в красной футболке на 1930 минут меньше;

- Жота стал пятым игроком "Ливерпуля", оформившим хет-трик в Лиге Чемпионов — после Майкла Оуэна, Йосси Бенаюна, Филиппе Коутиньо и Садио Мане;

- с момента старта прошлого сезона Жота оформил три европейских хет-трика — ни у одного игрока нет больше хет-триков за этот период.



Юрген Клопп не может нарадоваться, наблюдая за игрой Жоты: "У него исключительный талант. У его есть скорость, физическая сила, техника, он двуногий. Он намного лучше, чем я думал — это действительно впечатляет".



С 2017 года линия атаки "Ливерпуля" была неизменной — Фирмино, Мане, Мохамед Салах. Дивок Ориги мог время от времени появиться в этой тройке, но чаще всего он выполнял работу джокера, как и японец Минамино, прибывший в "Ливерпуль" зимой. Но сейчас тройка нападения мерсисайдцев может видоизменится, о чем говорят и британские эксперты. Алан Ширер назвал Жоту прекрасным подписанием, а Данни Мерфи сказал, что классические трио "красных" в атаке впервые оказалось под давлением.



Перед игрой с "Аталантой" был проведен опрос о том, стоит ли включить Диогу Жоту в основу, и более чем 7,500 человек ответили утвердительно, тогда как только 2,200 болельщиков сказали, что тройка нападения "Ливерпуля" должна остаться неизменной. Юрген Клопп не знал результатов этого опроса, но, вероятно, он проголосовал бы, как большинство, так как Жота оказался в основе вместо Фирмино и стал главным героем матча, хоть и провел на поле всего 65 минут. Как только Клопп убрал с поля португальца, "Ливерпуль" больше не забил в ворота "Аталанты".



Сравнивая Жоту и Фирмино, стоит помнить о том, что Роберто дает команде гораздо больше, чем голы — он славится большим объемом черновой работы по всему фронту атаки. Но все же его результативность в 2020 году как нападающего не радует, да и в целом с каждым сезоном в "Ливерпуле" он забивает все меньше и меньше. В этом сезоне он забил всего один гол в 10 матчах.



Конечно, Жота, возможно, выигрывал от того, что часто выходил на поле со скамейки, сталкиваясь с подуставшей обороной противника, которую вымотал как раз Фирмино, но его эффективность сейчас впечатляет. По данным Opta ожидаемое количество голов Роберто в этом сезоне — 1.85, тогда как у Диогу — всего 1.31. Это означает, что португалец забил чуть ли не в три раза больше, чем ожидалось, только в чемпионате, а в Лиге Чемпионов он реализовал практически все свои моменты. При этом один его гол в ворота "Вест Хэма" судьи отменили, воспользовавшись VAR.



У Фирмино и Жоты одинаковая точность пасов и ударов — 66% и 81% соответственно. Но Жота лидирует при сравнении по большинству других параметров, включая несколько оборонительных, что совсем уж удивительно. Жота в три раза больше бьет по воротам, отдает больше передач, выполняет больше отборов (1.26 против 1.12) и перехватов (0.42 против 0.32), и единственный параметр по которому Фирмино сейчас лучше — результативные передачи, коих у Жоты попросту нет.



При сравнении на более длительном отрезке времени статистика Жоты однозначно проигрывает по части результативных передач, в чем он действительно слабее Фирмино. С момента выхода в Премьер-Лигу с "Вулверхэмтоном" Жота отдал всего шесть ассистов, тогда как у Фирмино за этот период их было 16. А вот по голам Диогу не слишком отстает от Бобби — 19 против 22, с начала сезона 2018/19. Фирмино создал в два раза больше голевых моментов — 104 против 58, а вот по части успешных обводок Жота был лучше — 127 против 111.



Тут, конечно, стоит учитывать стиль игры "Вулверхэмптона", заточенного под контратаки — "волки" настроены на то, чтобы создавать моменты за счет индивидуальных действий игроков в линии атаки, где Жота и Траоре часто идут в обводку и доставляют мяч Раулю Хименесу или пробивают по воротам сами. Также "волки" значительно реже сталкиваются с задачей по преодолению массированной обороны, что регулярно приходится делать "Ливерпулю". Потому у Жоты и значительно меньше количество точных передач — "Вулверхэмптон" атакует реже и пытается доставлять мяч к воротам как можно быстрее, часто — за счет длинных пасов Невеша, Моутиньо и других игроков середины поля.



То, как быстро Диогу Жота подстроился под манеру игры "Ливерпуля", говорит о том, что по стилю он куда больше подходит этому клубу, чем "Вулверхэмптону", где за столько лет так и не стал ключевым игроком, хоть и всегда относился к категории важных для Нуну Эшпириту Санту исполнителей. Скауты "Ливерпуля" вместе с тренерским штабом Клоппа наверняка подметили этот момент, наблюдая за Жотой, но Юрген вряд ли ждал от Диогу его нынешней эффективности сходу.



Теперь Клоппу нужно решать возникшую дилемму выбора в линии атаки, но, говоря в целом, Фирмино сдал не сейчас, с приходом Жоты, а значительно раньше. Его эффективность начала снижаться еще в прошлом году, а 2020 год — однозначно худший в мерсисайдской карьере бразильца по всем параметрам. Бобби всего 29 лет, и он способен вернуться на привычный уровень в условиях конкуренции с новоприбывшим 23-летним португальцем, к тому же Клопп вполне способен сделать так, чтобы полезными для него были все игроки в линии атаки — Юрген уже попытался это сделать, выпусти всех четырех нападающих против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru