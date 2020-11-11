Пепе разочарован тем, что Артета ему мало доверяет

Вингер "Арсенала" Николя Пепе выразил недовольство тем, что главный тренер Микель Артета не дает ему полноценных шансов проявить себя.

В августе 2019 "Арсенал" приобрел Пепе за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако адаптация игрока сборной Кот-д'Ивуара к английскому футболу изрядно затянулась.



В этом сезоне Николя отметился лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги — когда "канониры" проиграли "Манчестер Сити" со счетом 1:0.



Пепе не скрывает разочарования своей ситуацией и хочет чаще выходить с первых минут, а не на замену.



"Моя цель — играть больше. Иметь чуть больше игрового времени. Игрок счастлив, если играет. Я бы хотел играть чуть больше, чтобы снова улыбаться".



"Тренер хочет, чтобы я был на 100 процентов сосредоточен на протяжении всех 90 минут матча. Но во время тренировки я узнаю, что в матче уикенда буду только на скамейке".



"Тренер разговаривает со мной, у него также есть ассистенты для этого. Но любой игрок будет разочарован, оказываясь на скамейке".



"Роль "суперзапасного"? Решения принимает тренер. А мне нужно показать ему, что эта роль не для меня", — сообщил Пепе Canal+.