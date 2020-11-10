Глава Премьер-Лиги исключает возврат к пяти заменам

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс объяснил, почему возврат к пяти заменам в ближайшее время невозможен.

После воскресного матча между "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" главные тренеры команд Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп призвали коллег по Премьер-Лиге одуматься и вернуться к пяти заменам вместо привычных трех, дабы поберечь игроков в условиях жесточайшего графика.



В августе участники высшего английского дивизиона уже дважды голосовали по пяти заменам, но оба раза кворума в 14 голосов не набралось, и Мастерс не верит, что большинство клубов вдруг изменили свою точку зрения на противоположную.



"Мы два раза проводили голосование, и оба раза клубы в той или иной мере высказались за три замены. Это вызывало некоторое разочарование вперемешку с разговорами о составлении расписания, что связано с пандемией. Это реальная проблема, и я не представляю себе, что это изменится в обозримом будущем", — цитирует Мастерса BBC.