Президент FA назвал темнокожих игроков "цветными" и лишился работы

Президент FA Грег Кларк покинул свой пост после неосторожных комментариев насчет темнокожих игроков.

Выступая перед парламентским комитетом по видеосвязи во вторник, 63-летний Кларк употребил слово "цветные" ("coloured") в отношении темнокожих футболистов.



Также Кларк сделал несколько других противоречивых комментариев, которые отдают дискриминацией и расизмом. В частности Грег неосторожно высказался насчет геев и заявил, что у людей афро-карибского происхождения "другие жизненные интересы".



Толерантная британская общественность была возмущена высказываниями Кларка и его устаревшим стереотипным мышлением. Грег был вынужден срочно извиниться, а затем уйти в отставку с поста главы Ассоциации.



"Мои неприемлемые слова, произнесенные перед парламентом, оказали медвежью услугу нашему футболу и тем, кто его смотрит, кто в него играет, кто его судит и кто его администрирует. Это укрепило мою решимость освободить свое место".



"Я глубоко опечален тем, что обидел различные общины, которые я и другие упорно пытались вовлечь в футбол наравне со всеми", — цитирует Кларка BBC.



Добавим, что Кларк покидает свой пост немедленно. Временно исполняющим обязанности президента FA становится Питер Маккормик.