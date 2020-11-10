Президент FA назвал темнокожих игроков "цветными" и лишился работы
Президент FA Грег Кларк покинул свой пост после неосторожных комментариев насчет темнокожих игроков.
Выступая перед парламентским комитетом по видеосвязи во вторник, 63-летний Кларк употребил слово "цветные" ("coloured") в отношении темнокожих футболистов.
Также Кларк сделал несколько других противоречивых комментариев, которые отдают дискриминацией и расизмом. В частности Грег неосторожно высказался насчет геев и заявил, что у людей афро-карибского происхождения "другие жизненные интересы".
Толерантная британская общественность была возмущена высказываниями Кларка и его устаревшим стереотипным мышлением. Грег был вынужден срочно извиниться, а затем уйти в отставку с поста главы Ассоциации.
"Мои неприемлемые слова, произнесенные перед парламентом, оказали медвежью услугу нашему футболу и тем, кто его смотрит, кто в него играет, кто его судит и кто его администрирует. Это укрепило мою решимость освободить свое место".
"Я глубоко опечален тем, что обидел различные общины, которые я и другие упорно пытались вовлечь в футбол наравне со всеми", — цитирует Кларка BBC.
Добавим, что Кларк покидает свой пост немедленно. Временно исполняющим обязанности президента FA становится Питер Маккормик.
10.11.2020 22:00
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Последние комментарии:
Это он про арсиналь?
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баран, что извинился, всё равно и пост покинул и про приоритеты прав
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Всё правильно! Расистам и гомофобам не место в руководящих должностях. Надеемся, эта тенденция придёт и в немытую Парашку и другие СНГ-шные параши
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