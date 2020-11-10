Кэмпбелл и Невилл претендуют на работу с "Шеффилд Уэнсдей"
Бывшие игроки сборной Англии Сол Кэмпбелл и Фил Невилл претендуют на вакантную должность главного тренера "Шеффилд Уэнсдей".
Провалив старт нового сезона и уйдя на международный перерыв только на 23-м месте в Чемпионшипе, накануне "Шеффилд Уэнсдей" попрощался с Гарри Монком.
Как сообщает Sky Sports, заменить Монка в Шеффилде может Кэмпбелл, который находится без работы с июня, когда он покинул "Саутенд".
Сол тренировал "Саутенд" с октября 2019, но не смог предотвратить вылет клуба из Лиги Два, где сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Конкуренцию Кэмпбеллу составляет младший из братьев Невиллов. Фил еще в апреле объявил, что собирается покинуть женскую сборную Англии, контракт с которой у него истекает следующим летом.
Если Невилл вернется в клубный футбол до истечения своего контракта, это будет означать, что он пожертвует ролью наставника женской сборной Великобритании на Олимпийских играх в Токио в следующем году.
Также на вакантный пост в "Уэнсдей" претендуют экс-тренер "Уигана" Пол Кук, бывший рулевой "Стоука" Тони Пьюлис и ранее поработавший с "Лестером" и "Уотфордом" Найджел Пирсон.
10.11.2020 21:00
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ней дай бох этого обезьяно-подобного опрокинут, вони будет пздц
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возьмут нигро, потом сто повестка сейчас такая
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