Кэмпбелл и Невилл претендуют на работу с "Шеффилд Уэнсдей"

Сол Кэмпбелл Бывшие игроки сборной Англии Сол Кэмпбелл и Фил Невилл претендуют на вакантную должность главного тренера "Шеффилд Уэнсдей".

Провалив старт нового сезона и уйдя на международный перерыв только на 23-м месте в Чемпионшипе, накануне "Шеффилд Уэнсдей" попрощался с Гарри Монком.

Как сообщает Sky Sports, заменить Монка в Шеффилде может Кэмпбелл, который находится без работы с июня, когда он покинул "Саутенд".

Сол тренировал "Саутенд" с октября 2019, но не смог предотвратить вылет клуба из Лиги Два, где сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Конкуренцию Кэмпбеллу составляет младший из братьев Невиллов. Фил еще в апреле объявил, что собирается покинуть женскую сборную Англии, контракт с которой у него истекает следующим летом.

Если Невилл вернется в клубный футбол до истечения своего контракта, это будет означать, что он пожертвует ролью наставника женской сборной Великобритании на Олимпийских играх в Токио в следующем году.

Также на вакантный пост в "Уэнсдей" претендуют экс-тренер "Уигана" Пол Кук, бывший рулевой "Стоука" Тони Пьюлис и ранее поработавший с "Лестером" и "Уотфордом" Найджел Пирсон.


Метки Кэмпбелл, Монк, Невилл, тренеры, Шеффилд Уэнсдей

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 21:00

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  1. rap-woiska 10.11.2020 21:01 # rap-woiska
    ней дай бох этого обезьяно-подобного опрокинут, вони будет пздц

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  2. monsieurgood 10.11.2020 21:01 # monsieurgood
    возьмут нигро, потом сто повестка сейчас такая

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