Люк Шоу пропустит один месяц

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра.

Это мышечное повреждение Шоу получил во втором тайме победного для "красных дьяволов" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" (1:3) в минувшую субботу.



25-летний Шоу, отметившийся результативной передачей на Бруну Фернандеша на "Гудисон Парк", прошел углубленное обследование, по результатам которого стало понятно, что снова сыграть в футбол Люк сможет только в декабре, сообщает Sky Sports.



Двухнедельный международный перерыв поможет "Юнайтед" сгладить эту потерю, но Шоу все равно пропустит немало матчей — против "Вест Бромвича", "Саутгемптона", "Вест Хэма" в Премьер-Лиге и "Башакшехира", ПСЖ, "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.



Отметим, что Шоу выходил в стартовом составе на все семь матчей "красных дьяволов" в 22-дневный период между двумя последними международными перерывами, поэтому травма вполне может быть следствием переутомления — за три дня до матча с "ирисками" Люк играл в Стамбуле.



В отсутствие Шоу свой шанс может получить новичок "Юнайтед" Алекс Теллес, который пока провел лишь один матч — против ПСЖ в Лиге Чемпионов. После выезда в Париж 27-летний бразилец заболел коронавирусом и лишь недавно был допущен до тренировок.