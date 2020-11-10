У Тиаго Силвы болит голова из-за обилия верховых единоборств

Защитник "Челси" Тиаго Силва признался, что теперь его постоянно мучают головные боли из-за обилия игры головой в Премьер-Лиге.

Громадный опыт Силвы помог ему быстро адаптироваться в английском футболе и стать краеугольным камнем в обороне "Челси".



Сравнивая Премьер-Лигу с другими лигами, где ему довелось выступать, 36-летний бразилец в первую очередь подчеркивает обилие верховых единоборств.



"Премьер-Лига, Лига 1 и Серия А — это три очень разных футбольных школы. Я многому научился в Италии, это одно из лучших мест, чтобы научиться игре в обороне".



"Также в мои ранние дни моими партнерами там были Мальдини и Неста, с кем я провел два года, поэтому я смог многому научиться у них".



"Во французском чемпионате чуть больше борьбы и выше требования к физической готовности. ПСЖ доминирует над соперниками, из-за чего нам приходилось рисковать чуть больше".



"Сейчас я выступаю в английском чемпионате, заканчивая матчи с головной болью, потому что здесь постоянно приходится сражаться в воздухе. Здесь очень высокая скорость игры, и здесь очень по-другому, нежели в двух других лигах".



"Я многому научился у этих трех лиг и применяю это, чтобы помочь игрокам помоложе", — цитирует Силву Goal.