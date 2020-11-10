Эшли Коул: "Зийеш — большой игрок для "Челси"

Экс-защитник "Челси" Эшли Коул похвалил новичка "синих" Хакима Зийеша.

Дебютировав за "Челси" только в прошлом месяце, Зийеш мгновенно утвердился в качестве ключевого игрока команды Фрэнка Лэмпарда.



Отдельно Коула радует то, насколько хорошо марокканский вингер взаимодействует с защитником Рисо Джеймсом, располагающимся под Хакимом на правом фланге.



"Мы убедились в его мастерстве еще в прошлом году в Лиге Чемпионов и по тому, как он влиял на игру "Аякса". Затем он слегка пропал с радаров из-за перенесенной травмы".



"Однако сейчас он вернулся, находится в отличной форме, и похоже на то, что он наслаждается стилем Фрэка и игрой со своими партнерами по команде. Временами он просто идеально использует свое преимущество в виде левой ноги, как это было против "Шеффилд Юнайтед". Поэтому, думаю, он большой игрок для "Челси".



"У них с Джеймсом начали складываться очень хорошие отношения на поле. Зийешу нравится смещаться в центр, что дает Джеймсу пространство для атак, а это его сильное качество. Очень сложно накрыть игрока, когда он проникает в эти небольшие зоны".



"Затем Зийеш, используя свою левую ногу, подключает бегущих игроков вроде Тимо Вернера, который, обладая своим мастерством, любит открываться за плечом защитника. Очень интересно наблюдать за тем, как они атакуют".



"И хотя "Челси" пропустил гол (от "Шеффилд Юнайтед"), теперь они определенно выглядят надежнее в обороне как команда", — сообщил Коул официальному веб-сайту "Челси".