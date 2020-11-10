Лингард порвал с Райолой

Джесси Лингард Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард разорвал сотрудничество с суперагентом Мино Райолой.

Лингард работал с Райолой, который также представляет интересы его одноклубника и друга Поля Погба, с начала этого года.

Как раз в это время ходили разговоры, что Джесси может отправиться в другой клуб или заключить новый контракт с "Юнайтед" — и с тем, и с другим Райола мог бы помочь 27-летнему англичанину.

Однако будущее Лингарда до сих пор остается в подвешенном состоянии — клуб с "Олд Траффорд" даже не спешит пользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Джесси, рассчитанного до конца этого сезона.

Тем не менее, как утверждает ESPN, Лингард и Райола расстались в хороших отношениях. Теперь интересы Джесси будут представлять его члены семьи и другие близкие соратники.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Райола

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 17:00

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  1. mendieta 10.11.2020 17:41 # mendieta
    Заголовок,как обычно,уже ничему не удивляюсь...

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  2. lfcynwa 10.11.2020 17:07 # lfcynwa
    даже Мино не вывез, а тот даж обезьяну как годного игрочилу топ клубам впарит

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  3. geniusss 10.11.2020 17:01 # geniusss
    не зря говорят, что мю—клуб пидарасов.

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