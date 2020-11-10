Лингард порвал с Райолой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард разорвал сотрудничество с суперагентом Мино Райолой.

Лингард работал с Райолой, который также представляет интересы его одноклубника и друга Поля Погба, с начала этого года.



Как раз в это время ходили разговоры, что Джесси может отправиться в другой клуб или заключить новый контракт с "Юнайтед" — и с тем, и с другим Райола мог бы помочь 27-летнему англичанину.



Однако будущее Лингарда до сих пор остается в подвешенном состоянии — клуб с "Олд Траффорд" даже не спешит пользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Джесси, рассчитанного до конца этого сезона.



Тем не менее, как утверждает ESPN, Лингард и Райола расстались в хороших отношениях. Теперь интересы Джесси будут представлять его члены семьи и другие близкие соратники.