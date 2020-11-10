ЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что ЛГБТ-организация Stonewall стала стратегическим партнером клуба.

"Юнайтед" имеет давние отношения со Stonewall — организацией, которая защищает права секс-меньшинств в Британии. Еще в 2017 году "красные дьяволы" стали первым футбольным клубом в коалиции TeamPride.



Кроме того, "Юнайтед" поддерживает ежегодную кампанию Stonewall "радужные шнурки", а в прошлом году у клуба с "Олд Траффорд" появилось собственное движение ЛГБТ-болельщиков "радужные дьяволы".



Очередным витком развития отношений "Юнайтед" и Stonewall стал перевод этой организации в статус стратегического партнера. В честь этого будет запущена специальная кампания под слоганом "все красные — одинаковые" (All Red All Equal).



Также "дьяволы" присоединятся к программе Stonewall под названием Diversity Champions, которая помогает работодателям внедрять геев и лесбиянок в рабочий процесс.



"Многообразие является источником силы для "Манчестер Юнайтед", и создание благоприятной атмосферы для сотрудников и фанатов из числа ЛГБТ+ является важной частью этого", — сообщил управляющий директор клуба Ричард Арнольд.