ЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Юнайтед"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" официально объявил, что ЛГБТ-организация Stonewall стала стратегическим партнером клуба.

"Юнайтед" имеет давние отношения со Stonewall — организацией, которая защищает права секс-меньшинств в Британии. Еще в 2017 году "красные дьяволы" стали первым футбольным клубом в коалиции TeamPride.

Кроме того, "Юнайтед" поддерживает ежегодную кампанию Stonewall "радужные шнурки", а в прошлом году у клуба с "Олд Траффорд" появилось собственное движение ЛГБТ-болельщиков "радужные дьяволы".

Очередным витком развития отношений "Юнайтед" и Stonewall стал перевод этой организации в статус стратегического партнера. В честь этого будет запущена специальная кампания под слоганом "все красные — одинаковые" (All Red All Equal).

Также "дьяволы" присоединятся к программе Stonewall под названием Diversity Champions, которая помогает работодателям внедрять геев и лесбиянок в рабочий процесс.

"Многообразие является источником силы для "Манчестер Юнайтед", и создание благоприятной атмосферы для сотрудников и фанатов из числа ЛГБТ+ является важной частью этого", — сообщил управляющий директор клуба Ричард Арнольд.


Метки Stonewall, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 15:00

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  1. lancerlancer1 10.11.2020 15:21 # lancerlancer1
    Магуайр: "В "Юнайтед" много пидaров"

    Источник: http://fapl.ru/posts/81968/?c=1

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  2. artmaks 10.11.2020 15:17 # artmaks
    вот и сложились все пазлы.

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  3. role-playin 10.11.2020 15:16 # role-playin
    В честь этого будет запущена специальная кампания под слоганом "все красные — одинаковые" (All Red All Equal).

    Все верно.

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  4. mikkiynwa 10.11.2020 15:12 # mikkiynwa
    ВХАХАХАХАХХАХАХАХ

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  5. meshuggah 10.11.2020 15:11 # meshuggah
    Меха на главную этих пидарасов

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  6. j-silver 10.11.2020 15:08 # j-silver
    "радужные дьяволы"

    6лять, как теперь перестать орать с этого названия?

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  7. chelsea88 10.11.2020 15:03 # chelsea88
    Гейгуннер и скамо6лядь братья на век.

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  8. pamirbarkhorog 10.11.2020 15:02 # pamirbarkhorog
    Фууууууу тфу на вас

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