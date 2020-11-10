Беллингем впервые в карьере вызван в сборную Англии

Джуд Беллингем 17-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.

Изначально Беллингем был приглашен в молодежную сборную (U-21) на этот международный перерыв, однако после травмы Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона" Джуда позвали тренироваться со взрослой командой.

Таким образом, это очередное заметное событие в карьере юного англичанина, который успел сыграть уже 10 матчей и забить один гол за "Боруссию" после своего перехода из "Бирмингема" минувшим летом.

Как напоминает Sky Sports, помимо Уорд-Проуза, сборная Англии также недосчиталась защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, выбывшего на месяц с повреждением икроножной мышцы.

Нездоровится и Маркусу Рэшфорду — нападающий "Манчестер Юнайтед" получил небольшую травму в матче против "Эвертона" в минувшую субботу и медикам национальной команды покажется в четверг.

Джуд Беллингем


Метки Беллингем, Боруссия, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 14:00

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  1. nikitoid 10.11.2020 14:48 # nikitoid
    BVB нашла нишу с английскими талантами. Бизнес неплохой делают.

    (ответить)

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