Фил Невилл: "Это позор, что Погба не проходит в состав МЮ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл назвал "позором" неспособность своего бывшего клуба найти применение полузащитнику Полю Погба.

В этом сезоне Погба не просто играет неважно, а даже перестал попадать в стартовый состав команды Оле Гуннара Сульшера, лишь дважды проведя все 90 минут.



Брат Гари Невилла считает, то Сульшер просто неправильно использует Погба, советуя главному тренеру ставить Поля в пару к Бруну Фернандешу.



"Я по-прежнему считаю абсолютным позором то, что Погба не проходит в состав этой команды".



"Чтобы "Юнайтед" выиграл лигу, чтобы "Юнайтед" был успешен, чтобы "Юнайтед" играл в желаемом Оле стиле, Погба должен играть".



"Ты можешь использовать одного из тройки Матич, Фред, Мактоминей, а затем Погба и Фернандеша", — цитирует Невилла The Independent.