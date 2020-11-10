Фил Невилл: "Это позор, что Погба не проходит в состав МЮ"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл назвал "позором" неспособность своего бывшего клуба найти применение полузащитнику Полю Погба.
В этом сезоне Погба не просто играет неважно, а даже перестал попадать в стартовый состав команды Оле Гуннара Сульшера, лишь дважды проведя все 90 минут.
Брат Гари Невилла считает, то Сульшер просто неправильно использует Погба, советуя главному тренеру ставить Поля в пару к Бруну Фернандешу.
"Я по-прежнему считаю абсолютным позором то, что Погба не проходит в состав этой команды".
"Чтобы "Юнайтед" выиграл лигу, чтобы "Юнайтед" был успешен, чтобы "Юнайтед" играл в желаемом Оле стиле, Погба должен играть".
"Ты можешь использовать одного из тройки Матич, Фред, Мактоминей, а затем Погба и Фернандеша", — цитирует Невилла The Independent.
10.11.2020 13:00
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Последние комментарии:
Не вмешивайтесь в работу Оле. Он четко ведет команду
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Погба топарь и не его проблемы что ебаные физруки не могут найти применение такому бриллианту . ждем пакета и схему:
Бруно--покпа
--ндинди---
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Антилогба
Да уже играл бы в 4-3-3 Сульшер
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Погба деревянный, Хаверец деревянный, я ору с тех которые подписали их за такие цены. Нифига в футболе они не знают. Чуваки с ростом 190см не для АПЛ, тут надо жопу тащить быстро туда , сюда, а Погба как будто на пружинах передвигается ))))
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"Чтобы "Юнайтед" выиграл лигу, чтобы "Юнайтед" был успешен, чтобы "Юнайтед" играл в желаемом Оле стиле, Погба должен играть в Реале" — цитирует Невилла The Independent.
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Позор то, что он до сих пор в МЮ
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