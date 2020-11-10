Фил Невилл: "Это позор, что Погба не проходит в состав МЮ"

Поль Погба Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл назвал "позором" неспособность своего бывшего клуба найти применение полузащитнику Полю Погба.

В этом сезоне Погба не просто играет неважно, а даже перестал попадать в стартовый состав команды Оле Гуннара Сульшера, лишь дважды проведя все 90 минут.

Брат Гари Невилла считает, то Сульшер просто неправильно использует Погба, советуя главному тренеру ставить Поля в пару к Бруну Фернандешу.

"Я по-прежнему считаю абсолютным позором то, что Погба не проходит в состав этой команды".

"Чтобы "Юнайтед" выиграл лигу, чтобы "Юнайтед" был успешен, чтобы "Юнайтед" играл в желаемом Оле стиле, Погба должен играть".

"Ты можешь использовать одного из тройки Матич, Фред, Мактоминей, а затем Погба и Фернандеша", — цитирует Невилла The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Погба

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 13:00

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  1. beatles-red 10.11.2020 13:39 # beatles-red
    Не вмешивайтесь в работу Оле. Он четко ведет команду

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  2. quavo 10.11.2020 13:30 # quavo
    Погба топарь и не его проблемы что ебаные физруки не могут найти применение такому бриллианту . ждем пакета и схему:
    Бруно--покпа
    --ндинди---

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  3. snapdragon 10.11.2020 13:15 # snapdragon
    Антилогба
    Да уже играл бы в 4-3-3 Сульшер

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  4. liverpool-95 10.11.2020 13:10 # liverpool-95
    Погба деревянный, Хаверец деревянный, я ору с тех которые подписали их за такие цены. Нифига в футболе они не знают. Чуваки с ростом 190см не для АПЛ, тут надо жопу тащить быстро туда , сюда, а Погба как будто на пружинах передвигается ))))

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  5. indy 10.11.2020 13:09 # indy
    "Чтобы "Юнайтед" выиграл лигу, чтобы "Юнайтед" был успешен, чтобы "Юнайтед" играл в желаемом Оле стиле, Погба должен играть в Реале" — цитирует Невилла The Independent.

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  6. mancunia-planet 10.11.2020 13:01 # mancunia-planet
    Позор то, что он до сих пор в МЮ

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