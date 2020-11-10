Мерсон: "Я ужасно ошибся насчет Кейна"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон признался, что ошибался насчет того, сможет ли нападающий Харри Кейн хорошо играть при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "Тоттенхэма".

Выступая в июне, Мерсон выразил мнение, что склонность Моуриньо играть в оборонительной манере негативно скажется на результативности Кейна.



"Я не представляю себе, что он забьет 25-30 голов за сезон, учитывая то, как Моуриньо хочет играть. Мы уже не увидим счетов вроде 4:2 и 5:3, которые были, когда Жозе только пришел", — говорил тогда Мерсон.



Однако в 14 матчах этого сезона Харри забил 13 голов с учетом всех соревнований, и Полу пришлось взять свои слова назад.



"Вы правы, в данном случае я ошибся, и Харри Кейн будет забивать голы везде. Он центральный нападающий топ-уровня, и я должен признать, что ужасно ошибся", — сообщил Мерсон в видео, опубликованном в твиттере.