Уилшир откажет "Тоттенхэму", даже если это будет его единственный вариант

Джек Уилшир Бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что откажет "Тоттенхэму", даже если "шпоры" будут единственным клубом, который сделает ему предложение.

Напомним, в прошлом месяце Уилшир по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Вест Хэмом" и сейчас находится в поисках нового клуба, который бы помог ему реабилитировать свою зашедшую в тупик карьеру.

Джек уже говорил, что открыт к различным вариантам, в том числе за пределами Англии, однако одно потенциальное направление 28-летний англичанин для себя исключает.

"Знаете, я люблю Жозе Моуриньо, он невероятный тренер. Но я не думаю, что смог бы сделать это. Давайте на чистоту: они не получат меня".

"Я не думаю, что смог бы сделать это. Это не так, что "Арсенал" избавился от меня и вышвырнул из клуба — они предлагали мне контракт, а я хотел попробовать что-нибудь новое. Я по-прежнему фанат "Арсенала", — цитирует Уилшира Daily Express.


Метки Арсенал, Тоттенхэм, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. mab 10.11.2020 11:47 # mab
    Тоттенхэм не позовёт Уилшира, даже если это будет единственный вариант

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  2. ray-black 10.11.2020 11:13 # ray-black
    сук. где он умудрился травму головы получить?

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  3. kewell7 10.11.2020 11:02 # kewell7
    Да кому ты нужен то с такими травмами.

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