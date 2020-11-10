Уилшир откажет "Тоттенхэму", даже если это будет его единственный вариант

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что откажет "Тоттенхэму", даже если "шпоры" будут единственным клубом, который сделает ему предложение.

Напомним, в прошлом месяце Уилшир по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Вест Хэмом" и сейчас находится в поисках нового клуба, который бы помог ему реабилитировать свою зашедшую в тупик карьеру.



Джек уже говорил, что открыт к различным вариантам, в том числе за пределами Англии, однако одно потенциальное направление 28-летний англичанин для себя исключает.



"Знаете, я люблю Жозе Моуриньо, он невероятный тренер. Но я не думаю, что смог бы сделать это. Давайте на чистоту: они не получат меня".



"Я не думаю, что смог бы сделать это. Это не так, что "Арсенал" избавился от меня и вышвырнул из клуба — они предлагали мне контракт, а я хотел попробовать что-нибудь новое. Я по-прежнему фанат "Арсенала", — цитирует Уилшира Daily Express.