"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему против пяти замен

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Исполнительный директор "Шеффилд Юнайтед" Стивен Беттис заявил, что его клуб по-прежнему выступает против пяти замен в Премьер-Лиге.

Во время очного матча на "Этихад" в минувшее воскресенье Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" вновь подняли вопрос о возвращении к пяти заменам вместо стандартных трех.

Объясняя свою точку зрения, Гвардиола и Клопп ссылались на возросшее количество травм и огромную нагрузку, которой подвергаются игроки, однако в Шеффилд считают эти жалобы необоснованными.

"Мы по-прежнему подозреваем, что большие клубы просто хотят иметь возможность менять игроков, чтобы те получали отдых и оставались свежими... Чем больше клуб, тем сильнее у него скамейка".

"Любые изменения, принятые посреди сезона, затронут целостность лиги... 20 клубов проголосовали против пяти замен не раз, а два. Клубам побольше удалось устроить повторное голосование, но они снова проиграли".

"Пока что клубы, выступающие в еврокубках, имеют нагрузку, схожую с клубами Чемпионшипа, но мы не слышим жалоб последних, не так ли? Здесь, на "Брамалл Лэйн", мы не наблюдаем роста количества мышечных травм", — сообщил Беттис Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 10:00

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  1. dallaslp 10.11.2020 10:19 # dallaslp
    идиот отбитый. трисет уже от этих моронов с подвала лиги

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  2. fc-oil 10.11.2020 10:04 # fc-oil
    "Пока что клубы, выступающие в еврокубках, имеют нагрузку, схожую с клубами Чемпионшипа"
    Чудило.
    Наверное селяне из шипа тоже мотаются по миру на матчи в Испанию, Германию или во Францию.

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