"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему против пяти замен

Исполнительный директор "Шеффилд Юнайтед" Стивен Беттис заявил, что его клуб по-прежнему выступает против пяти замен в Премьер-Лиге.

Во время очного матча на "Этихад" в минувшее воскресенье Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" вновь подняли вопрос о возвращении к пяти заменам вместо стандартных трех.



Объясняя свою точку зрения, Гвардиола и Клопп ссылались на возросшее количество травм и огромную нагрузку, которой подвергаются игроки, однако в Шеффилд считают эти жалобы необоснованными.



"Мы по-прежнему подозреваем, что большие клубы просто хотят иметь возможность менять игроков, чтобы те получали отдых и оставались свежими... Чем больше клуб, тем сильнее у него скамейка".



"Любые изменения, принятые посреди сезона, затронут целостность лиги... 20 клубов проголосовали против пяти замен не раз, а два. Клубам побольше удалось устроить повторное голосование, но они снова проиграли".



"Пока что клубы, выступающие в еврокубках, имеют нагрузку, схожую с клубами Чемпионшипа, но мы не слышим жалоб последних, не так ли? Здесь, на "Брамалл Лэйн", мы не наблюдаем роста количества мышечных травм", — сообщил Беттис Sky Sports.