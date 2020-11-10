Мартинес по-прежнему уверен, что ушел из "Арсенала" на повышение

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес по-прежнему уверен, что ушел на повышение, когда покинул "Арсенал" в сентябре.

Вскоре после своего перехода к "вилланам" Мартинес уже выражал уверенность, что сделал шаг вперед в своей карьере.



С тех пор у Эмилиано не было поводу усомниться в этом. В данный момент "Астон Вилла" опережает "Арсенал" в Премьер-Лиге, в минувшее воскресенье убедительно выиграв очный матч против "канониров" со счетом 0:3.



"Все говорили, что это шаг вниз в моей карьере, но я сам всегда говорил, что это шаг наверх".



"Когда я решил прейти в "Виллу", я так поступил, потому что поверил тренеру поверил в амбиции клуба. Я знал, каким большим клубом "Астон Вилла" является, хотя некоторые люди этого не осознают".



"Я уже говорил, что у меня есть цель выступить с "Астон Виллой" в Европе. Я хочу подняться с этим клубом как можно выше, и мы на правильном пути. Может ли это случиться уже в этом сезоне? Да. Но нам придется потрудиться ради этого", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.



Также Эмилиано вспомнил, каким образом он сообщил главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете о своем решении уйти из клуба.



"Я сказал ему, что хочу играть каждую неделю, а он не мог гарантировать, кто будет в старте. Даже перед матчем за Суперкубок Англии мы не знали, кто сыграет в воротах. Я просто хотел играть за первую команду, а "Арсенал" не смог мне гарантировать этого".



"После 10 лет в клубе я не хотел ждать до вечера пятницы, дня перед игрой, чтобы узнать, сыграю я против "Фулхэма" (в первом туре) или нет".



"Поэтому я просто написал ему, что ухожу в "Астон Виллу", и попросил отпустить меня, что он и сделал".



"Он был очень честен и очень открыт со мной. Он помог мне покинуть клуб после столь многих лет. Я уже говорил, насколько я благодарен ему за это, и я доволен тем, как хорошо идут его дела в "Арсенале". Я так рад, что он ведет клуб за собой", — добавил Мартинес.