Невилл: "Тоттенхэм" обладает атакующей мощью для победы в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал две вещи, которые могут принести "Тоттенхэму" чемпионство в Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм" остается без трофеев уже 12 лет, а о титуле и говорить не приходится — "шпоры" никогда не выигрывали Премьер-Лигу.



Однако Невилл чувствует, что персона Жозе Моуриньо и мощная атака из Харри Кейна, Сон Хен Мина и Гарета Бэйла могут помощь "Тоттенхэму" преподнести сенсацию. Впрочем, Гари не думает, что это случится.



"Пару недель назад я говорил, что "Тоттенхэму" не удастся выиграть лигу, и я по-прежнему так думаю".



"Но я согласен с Джейми Каррагером, который сказал, что это будет самая выдающаяся история, если Жозе Моуриньо выиграет Премьер-Лигу с "Тоттенхэмом".



"Это бы встревожило фанатов "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Это была бы одна из величайших историй, потому что "Тоттенхэм" не выигрывает лиги!"



"У него есть нападающие для этого. Их атакующая мощь и исходящая от нее голевая угроза невероятны", — сообщил Невилл в своем подкасте.