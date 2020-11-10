Невилл: "Тоттенхэм" обладает атакующей мощью для победы в Премьер-Лиге"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал две вещи, которые могут принести "Тоттенхэму" чемпионство в Премьер-Лиге.
"Тоттенхэм" остается без трофеев уже 12 лет, а о титуле и говорить не приходится — "шпоры" никогда не выигрывали Премьер-Лигу.
Однако Невилл чувствует, что персона Жозе Моуриньо и мощная атака из Харри Кейна, Сон Хен Мина и Гарета Бэйла могут помощь "Тоттенхэму" преподнести сенсацию. Впрочем, Гари не думает, что это случится.
"Пару недель назад я говорил, что "Тоттенхэму" не удастся выиграть лигу, и я по-прежнему так думаю".
"Но я согласен с Джейми Каррагером, который сказал, что это будет самая выдающаяся история, если Жозе Моуриньо выиграет Премьер-Лигу с "Тоттенхэмом".
"Это бы встревожило фанатов "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Это была бы одна из величайших историй, потому что "Тоттенхэм" не выигрывает лиги!"
"У него есть нападающие для этого. Их атакующая мощь и исходящая от нее голевая угроза невероятны", — сообщил Невилл в своем подкасте.
10.11.2020 08:00
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Последние комментарии:
жозе красиво
респект жозе респект
настоящий трофей а не картон
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Да какой ттх емае
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