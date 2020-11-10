Невилл: "Тоттенхэм" обладает атакующей мощью для победы в Премьер-Лиге"

Жозе Моуриньо Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал две вещи, которые могут принести "Тоттенхэму" чемпионство в Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм" остается без трофеев уже 12 лет, а о титуле и говорить не приходится — "шпоры" никогда не выигрывали Премьер-Лигу.

Однако Невилл чувствует, что персона Жозе Моуриньо и мощная атака из Харри Кейна, Сон Хен Мина и Гарета Бэйла могут помощь "Тоттенхэму" преподнести сенсацию. Впрочем, Гари не думает, что это случится.

"Пару недель назад я говорил, что "Тоттенхэму" не удастся выиграть лигу, и я по-прежнему так думаю".

"Но я согласен с Джейми Каррагером, который сказал, что это будет самая выдающаяся история, если Жозе Моуриньо выиграет Премьер-Лигу с "Тоттенхэмом".

"Это бы встревожило фанатов "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Это была бы одна из величайших историй, потому что "Тоттенхэм" не выигрывает лиги!"

"У него есть нападающие для этого. Их атакующая мощь и исходящая от нее голевая угроза невероятны", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2020 08:00

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  1. meshuggah 10.11.2020 08:18 # meshuggah
    жозе красиво
    респект жозе респект
    настоящий трофей а не картон

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  2. red-scauser 10.11.2020 08:09 # red-scauser
    Да какой ттх емае

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