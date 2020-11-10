"Реал" установил цену за Бэйла

"Тоттенхэм" узнал, сколько будет стоить выкупить вингера Гарета Бэйла у "Реала" по окончании сезона.

Напомним, "Тоттенхэм" арендовал Бэйла у "Реала" на сезон 2020/21, однако соглашение двух клубов не подразумевает опции или обязательства по выкупу.



В минувший уикенд против "Вест Бромвича" Гарет отметился своим первым после возвращения в Северный Лондон появлением в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги, не сумев доиграть матч до конца из-за ушиба лодыжки.



Вполне очевидно, что Бэйл все еще находится в процессе возвращения в свою лучшую форму, и для "Тоттенхэма" нет смысла спешить с постоянным трансфером 31-летнего валлийца.



Однако, как утверждает Mundo Deportivo, "Реал" уже определился с ценой, за которую будет готов расстаться с Бэйлом насовсем. Речь идет о 15 миллионах евро (13.5 млн. фунтов).



Добавим, что контракт Бэйла в Мадриде истекает только в 2022 году, и огромная зарплата Гарета видится серьезным препятствием к сделке.