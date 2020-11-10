Клубы Премьер-Лиги рассчитывают на возвращение фанатов в начале 2021 года

Близость вакцины от коронавируса дарит клубам Премьер-Лиги надежду на возвращение зрителей на трибуны до окончания этого сезона.

В понедельник биржевые индексы всего мира с оптимизмом устремились вверх после того, как компании Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 демонстрирует эффективность свыше 90 процентов.



То, что еще недавно было предметом научных исследований, становится готовым продуктом, и уже в этом месяце вакцина должна получить все необходимые разрешения и поступить на рынок.



Как сообщает Daily Mail, Великобритания ожидает получить 10 миллионов доз вакцины до конца календарного года. Еще 30 млн. уже заказаны. Это позволит начать массовую вакцинацию населения.



Таким образом, уже в первые месяцы 2021 года футбольные стадионы смогут распахнуть свои двери для фанатов — впервые с марта.



Естественно, со стороны властей, FA и клубов потребуются дополнительные усилия, чтобы сделать массовые скопления людей безопасными.



По информации The Telegraph, у фанатов появятся цифровые паспорта здоровья, куда будут ставиться отметки о сделанных вакцинах и сданных тестах на коронавирус.



Оба издания подчеркивают, что подготовительная работа к возвращению зрителей на трибуны уже ведется. Все произойдет очень быстро, и сейчас все упирается в начало массовой вакцинации.