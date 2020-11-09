Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит четыре недели с травмой икроножной мышцы.

Трент травмировался в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1).



Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу же заявил, что Александер-Арнольд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии, но призвал дождаться результатов углубленного обследования.



Как передает Daily Mail, повреждение оказалось достаточно серьезным, чтобы вывести Александер-Арнольда из строя на четыре недели. К счастью для "Ливерпуля", половина этого срока приходится на международный перерыв.



Если этот прогноз сбудется, 24-летний защитник пропустит матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Брайтона" и, возможно, "Вулверхэмптона", а также поединки Лиги Чемпионов против "Аталанты" и "Аякса".