Александер-Арнольд пропустит четыре недели
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит четыре недели с травмой икроножной мышцы.
Трент травмировался в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1).
Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу же заявил, что Александер-Арнольд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии, но призвал дождаться результатов углубленного обследования.
Как передает Daily Mail, повреждение оказалось достаточно серьезным, чтобы вывести Александер-Арнольда из строя на четыре недели. К счастью для "Ливерпуля", половина этого срока приходится на международный перерыв.
Если этот прогноз сбудется, 24-летний защитник пропустит матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Брайтона" и, возможно, "Вулверхэмптона", а также поединки Лиги Чемпионов против "Аталанты" и "Аякса".
09.11.2020 23:00
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ну что за помойка этот ваш мю
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я бы гомеса на фланг вернул
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Если этот прогноз сбудется, 24-летний защитник пропустит матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Брайтона" и, возможно, "Вулверхэмптона", а также поединки Лиги Чемпионов против "Аталанты" и "Аякса".
"о, найс ТАА откосил от сборной" - колбасные дауны
АХАХААХХАХАА_))))
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универсальный солдат и просто железный дедушка Джеймс Милнер его подменит. я бы не стал доверять место в старте Неко Уильямсу, по мне еще сыроват.
Меня вполне устроило то, как Джеймс подменил ТАА. Иногда были моменты, в которых ТАА сделал бы подачу с фланга и нападающие делали рывки, но Милнер играл практично через короткий пас.
Этот сезон учит нас быть стойкими и уметь реагировать на травмы и КОВИД-19, а их будет немало, хотя я надеюсь на обратное. Слишком много травм в принципе, а больше всего у оборонцев.
чемпионом в этом сезоне станет не клуб с наилучшей игрой, а команда, которая сможет добывать очки не смотря ни на что. за победу в этом сезоне будущему чемпиону выражу двойной респект.
всем игрокам здоровья, не только ЛФК, но и всей АПЛ в целом.
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Еба пиздос
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ну, вот ещё одна жертва прошлого сезона...
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