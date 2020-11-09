Александер-Арнольд пропустит четыре недели

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит четыре недели с травмой икроножной мышцы.

Трент травмировался в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу же заявил, что Александер-Арнольд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии, но призвал дождаться результатов углубленного обследования.

Как передает Daily Mail, повреждение оказалось достаточно серьезным, чтобы вывести Александер-Арнольда из строя на четыре недели. К счастью для "Ливерпуля", половина этого срока приходится на международный перерыв.

Если этот прогноз сбудется, 24-летний защитник пропустит матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Брайтона" и, возможно, "Вулверхэмптона", а также поединки Лиги Чемпионов против "Аталанты" и "Аякса".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 23:00

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  1. vyrentz 10.11.2020 00:01 # vyrentz
    https://football.ua/england/435579-manchester-junajjted-podozrevaet-grinvuda-v-narushenie-rezhima.html

    ну что за помойка этот ваш мю

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  2. vyrentz 09.11.2020 23:59 # vyrentz
    я бы гомеса на фланг вернул

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  3. bezviz 09.11.2020 23:29 # bezviz
    Если этот прогноз сбудется, 24-летний защитник пропустит матчи Премьер-Лиги против "Лестера", "Брайтона" и, возможно, "Вулверхэмптона", а также поединки Лиги Чемпионов против "Аталанты" и "Аякса".

    "о, найс ТАА откосил от сборной" - колбасные дауны

    АХАХААХХАХАА_))))

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  4. liverpool888 09.11.2020 23:17 # liverpool888
    универсальный солдат и просто железный дедушка Джеймс Милнер его подменит. я бы не стал доверять место в старте Неко Уильямсу, по мне еще сыроват.
    Меня вполне устроило то, как Джеймс подменил ТАА. Иногда были моменты, в которых ТАА сделал бы подачу с фланга и нападающие делали рывки, но Милнер играл практично через короткий пас.
    Этот сезон учит нас быть стойкими и уметь реагировать на травмы и КОВИД-19, а их будет немало, хотя я надеюсь на обратное. Слишком много травм в принципе, а больше всего у оборонцев.
    чемпионом в этом сезоне станет не клуб с наилучшей игрой, а команда, которая сможет добывать очки не смотря ни на что. за победу в этом сезоне будущему чемпиону выражу двойной респект.
    всем игрокам здоровья, не только ЛФК, но и всей АПЛ в целом.

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  5. vyrentz 09.11.2020 23:15 # vyrentz
    Еба пиздос

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  6. kojan 09.11.2020 23:04 # kojan
    ну, вот ещё одна жертва прошлого сезона...

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