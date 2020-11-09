Лэмпард считает, что "Челси" рано ставить в один ряд с "Ливерпулем" и "Сити"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команду пока рано ставить в один ряд с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

Благодаря мастерству Эдуара Менди и опыту Тиагу Силвы "Челси" резко улучшил игру в обороне и почти перестал пропускать голы. В субботу против "Шеффилд Юнайтед" "синие" одержали свою четвертую победу подряд (4:1) с учетом всех соревнований.



Прямо сейчас "Челси" занимает пятое место в Премьер-Лиге, на три очка опережая "Сити" и на два очка отставая от "Ливерпуля". Теперь Лэмпард хочет добиться от своей команды стабильности уровня двух фаворитов.



"Нам еще предстоит проявить себя, потому что прежде существовала слишком большая разница в уровне стабильности между нами и этими двумя командами — лучшими в мировом футболе и в Премьер-Лиге в современную эру".



"Поэтому мы должны понимать, где находимся, и быть скромнее. Наши дела идут хорошо, и теперь нам нужно делать это регулярно. Это наш следующий шаг. Я не собираюсь чересчур увлекаться", — цитирует Лэмпард Goal.