Дешам: "Погба не может быть счастлив в "Юнайтед"

Поль Погба Наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник Поль Погба не может быть счастлив в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Погба не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", а на матч минувшего уикенда против "Эвертона" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил Поля только на заключительные восемь минут.

По словам Дешама, Погба испытывает дискомфорт в "Юнайтед". Дидье сокрушается от того, что Поль не только мало играет, но и не на своей позиции.

"Мы с Полем хорошо знаем друг друга. Он со своим клубом оказался в ситуации, когда не может быть счастлив — ни своим игровым временем, ни своей позицией на поле".

"Это не лучший его период, он перенес ряд травм и переболел COVID-19, и все это тяжело ударило по нему. Ему нужно обрести ритм".

"В прошлом месяце он сыграл за нас на хорошем и стабильном уровне, несмотря на то, что ему не хватало скорости. Мы не можем сказать, что ему удается реализовать себя в своем клубе".

"Лично у меня нет с ним проблем, и я стараюсь контролировать его состояние. Естественно, когда игрок испытывает дискомфорт в своем клубе, он рад сыграть за сборную Франции. Он еще расскажет мне о своих чувствах, а я скажу ему, что думаю об этом", — цитирует Дешама Daily Mail.


Метки Дешам, Манчестер Юнайтед, Погба, сборная Франции

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 21:00

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  1. vukhin2019 09.11.2020 22:25 # vukhin2019
    Он точно не нужен М.Ю. Вопрос в том, как можно больше вернуть себе деньги, инвестируемые в него.

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  2. chelsiukpro 09.11.2020 22:17 # chelsiukpro
    Звезда затухла! Распиареный проект ПОГБА! Смена клуба ему поможет....

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  3. h22o 09.11.2020 22:17 # h22o
    купи себе раба в сборную и осчастливь

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  4. brown-ale 09.11.2020 21:31 # brown-ale
    Мученик, миллионер, чемпион!

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  5. vandersexxx 09.11.2020 21:25 # vandersexxx
    Пое*итесь ещё там

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