Дешам: "Погба не может быть счастлив в "Юнайтед"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник Поль Погба не может быть счастлив в "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Погба не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", а на матч минувшего уикенда против "Эвертона" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выпустил Поля только на заключительные восемь минут.



По словам Дешама, Погба испытывает дискомфорт в "Юнайтед". Дидье сокрушается от того, что Поль не только мало играет, но и не на своей позиции.



"Мы с Полем хорошо знаем друг друга. Он со своим клубом оказался в ситуации, когда не может быть счастлив — ни своим игровым временем, ни своей позицией на поле".



"Это не лучший его период, он перенес ряд травм и переболел COVID-19, и все это тяжело ударило по нему. Ему нужно обрести ритм".



"В прошлом месяце он сыграл за нас на хорошем и стабильном уровне, несмотря на то, что ему не хватало скорости. Мы не можем сказать, что ему удается реализовать себя в своем клубе".



"Лично у меня нет с ним проблем, и я стараюсь контролировать его состояние. Естественно, когда игрок испытывает дискомфорт в своем клубе, он рад сыграть за сборную Франции. Он еще расскажет мне о своих чувствах, а я скажу ему, что думаю об этом", — цитирует Дешама Daily Mail.