Жиру собирается уйти из "Челси" в январе

Нападающий "Челси" Оливье Жиру надеется покинуть "Стэмфорд Бридж" в январское трансферное окно.

Напомним, Жиру порывался покинуть "Челси" еще прошлой зимой, однако "синим" не удалось найти другого нападающего на рынке, и Оливье был вынужден остаться.



Тогда Жиру с честью вышел из сложной ситуации, во второй половине сезона закрепившись в стартовом составе "Челси" и даже заслужив новый однолетний контракт.



В нынешней кампании Оливье приходится конкурировать не только с возмужавшим Тэмми Абрахэмом, но и с купленным за огромные деньги Тимо Вернером.



С начала сезона Жиру отметился лишь одним появлением в стартовом составе "синих" — в рамках Кубка Лиги — и сыграл только 33 минуты в Премьер-Лиге.



Сам Оливье не стал моложе — ему уже 34, поэтому повторить свой подвиг из прошлого сезона в условиях возросшей конкуренции будет крайне затруднительно.



Как утверждает Football.London, близость Чемпионата Европы подталкивает французского нападающего к смене клуба в январе.



Жиру надеется, что на сей раз благодаря наличию в клубе Вернера "Челси" позволит ему беспрепятственно уйти.



Очевидным претендентом на Оливье обещает стать "Интер" экс-главного тренера "синих" Антонио Конте, однако там ветеран тоже едва ли сможет рассчитывать на место в старте.