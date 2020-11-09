Мойес изменил свое мнение насчет пяти замен

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что изменил свое мнение насчет пяти замен в Премьер-Лиге и теперь поддерживает эту идею.

Вот уже несколько недель кряду наставники больших английских команд возмущаются тем, что могут делать только по три замены за матч — в отличии от всей Европы.



Изначально клуб Мойеса был среди тех, кто проголосовал против сохранения пяти замен на сезон 2020/21, но в случае повторного голосования "Вест Хэм" может переметнуться на сторону грандов.



"Я рекомендовал нашему руководству проголосовать за то, чтобы количество замен было ограничено тремя. Должен сказать, теперь мое мнение изменилось — я обеспокоен благополучием игроков".



"Думаю, я не ожидал такого большого количества травм. Так много матчей на таком коротком отрезке времени. Когда ты вызываешься в свою сборную или выступаешь в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, такой график становится невыносимым".



"Никто не готов отменить свои матчи, идет речь о Кубке Лиги или каком-либо другом соревновании. Никто не пойдет на уступки".



"Поэтому я бы рассмотрел возвращение к пяти заменам", — цитирует Мойеса Sky Sports.