Мойес изменил свое мнение насчет пяти замен
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что изменил свое мнение насчет пяти замен в Премьер-Лиге и теперь поддерживает эту идею.
Вот уже несколько недель кряду наставники больших английских команд возмущаются тем, что могут делать только по три замены за матч — в отличии от всей Европы.
Изначально клуб Мойеса был среди тех, кто проголосовал против сохранения пяти замен на сезон 2020/21, но в случае повторного голосования "Вест Хэм" может переметнуться на сторону грандов.
"Я рекомендовал нашему руководству проголосовать за то, чтобы количество замен было ограничено тремя. Должен сказать, теперь мое мнение изменилось — я обеспокоен благополучием игроков".
"Думаю, я не ожидал такого большого количества травм. Так много матчей на таком коротком отрезке времени. Когда ты вызываешься в свою сборную или выступаешь в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, такой график становится невыносимым".
"Никто не готов отменить свои матчи, идет речь о Кубке Лиги или каком-либо другом соревновании. Никто не пойдет на уступки".
"Поэтому я бы рассмотрел возвращение к пяти заменам", — цитирует Мойеса Sky Sports.
09.11.2020 19:00
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