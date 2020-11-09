МЮ может отправить Хендерсона в аренду в январе

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы отправить голкипера Дина Хендерсона в аренду в январе.

Напомним, минувшим летом Хендерсон вернулся в родной клуб после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед".



Однако пока Дину не удалось навязать конкуренцию Давиду Де Хеа за роль первого номера "красных дьяволов" — игрок сборной Испании свел на нет свои ошибки и не дает повода усомниться в себе.



В этом сезоне Хендерсон сыграл только три матча, и сейчас МЮ всерьез задумывается о том, чтобы отправить 23-летнего англичанина куда-нибудь за практикой на вторую половину сезона, сообщает ESPN.



При таком раскладе дублером Де Хеа вновь сможет стать Серхио Ромеро — как раз из-за сохраняющейся неопределенности "дьяволы" не спешат отпускать из клуба 33-летнего аргентинца, хотя тот даже не попадает в заявку на матчи.