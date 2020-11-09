МЮ может отправить Хендерсона в аренду в январе

Дин Хендерсон "Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы отправить голкипера Дина Хендерсона в аренду в январе.

Напомним, минувшим летом Хендерсон вернулся в родной клуб после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед".

Однако пока Дину не удалось навязать конкуренцию Давиду Де Хеа за роль первого номера "красных дьяволов" — игрок сборной Испании свел на нет свои ошибки и не дает повода усомниться в себе.

В этом сезоне Хендерсон сыграл только три матча, и сейчас МЮ всерьез задумывается о том, чтобы отправить 23-летнего англичанина куда-нибудь за практикой на вторую половину сезона, сообщает ESPN.

При таком раскладе дублером Де Хеа вновь сможет стать Серхио Ромеро — как раз из-за сохраняющейся неопределенности "дьяволы" не спешат отпускать из клуба 33-летнего аргентинца, хотя тот даже не попадает в заявку на матчи.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 18:00

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  1. vyrentz 09.11.2020 19:00 # vyrentz
    Какой же он конченный, это же надо было поверить представителям помойки. Дурачек типа гадфазера.

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  2. ignatik 09.11.2020 18:59 # ignatik
    Тупая политика, Ромео не отпустили, хендерсону даже нужно было не возвращаться .
    Комфортно себя чувствовал в шефелде, пусть туда и возвращается

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  3. suddenly 09.11.2020 18:47 # suddenly
    Обратно в Шеффилд, поднимать со дна таблицы команду.

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  4. mancunia-planet 09.11.2020 18:21 # mancunia-planet
    Удачи

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