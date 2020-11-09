МЮ может отправить Хендерсона в аренду в январе
"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы отправить голкипера Дина Хендерсона в аренду в январе.
Напомним, минувшим летом Хендерсон вернулся в родной клуб после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед".
Однако пока Дину не удалось навязать конкуренцию Давиду Де Хеа за роль первого номера "красных дьяволов" — игрок сборной Испании свел на нет свои ошибки и не дает повода усомниться в себе.
В этом сезоне Хендерсон сыграл только три матча, и сейчас МЮ всерьез задумывается о том, чтобы отправить 23-летнего англичанина куда-нибудь за практикой на вторую половину сезона, сообщает ESPN.
При таком раскладе дублером Де Хеа вновь сможет стать Серхио Ромеро — как раз из-за сохраняющейся неопределенности "дьяволы" не спешат отпускать из клуба 33-летнего аргентинца, хотя тот даже не попадает в заявку на матчи.
09.11.2020 18:00
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Последние комментарии:
Какой же он конченный, это же надо было поверить представителям помойки. Дурачек типа гадфазера.
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Тупая политика, Ромео не отпустили, хендерсону даже нужно было не возвращаться .
Комфортно себя чувствовал в шефелде, пусть туда и возвращается
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Обратно в Шеффилд, поднимать со дна таблицы команду.
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Удачи
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