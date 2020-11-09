Партей не поехал в сборную Ганы

Травма Томаса Партея оказалась достаточно серьезной, чтобы полузащитник "Арсенала" отказался от поездки в сборную Ганы.

Напомним, после поражения 0:3 от "Астон Виллы" накануне главный тренер "канониров" Микель Артета не был уверен, сможет ли Партей присоединиться к своей национальной команде, которой предстоит дважды сыграть против Судана.



Ясность насчет Томаса, замененного в перерыве воскресного матча Премьер-Лиги, наступила сегодня. 27-летнему полузащитнику придется остаться в расположении "Арсенала" и заняться лечением своего бедра.



При этом лондонский клуб все еще ожидает результатов углубленного обследования и пока не знает, будет ли Партей готов к первому матчу после международного перерыва — против "Лидса" 22 ноября.