МЮ не отпустил Линделефа на матч сборной Швеции против Дании
"Манчестер Юнайтед" не отпустил своего защитника Виктора Линделефа в сборную Швеции на товарищеский матч против Дании.
Британия только что ввела строгие ограничения на въезд в страну из Дании, где были обнаружены случаи заражения людей мутировавшим COVID-19 от норок.
В результате представляющие клубы Англии и Шотландии Линделеф, Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Филип Хеландер и Кен Чема не смогут сыграть за шведскую сборную в Брондбювестере в среду вечером.
При этом, как отмечает Manchester Evening News, перечисленные игроки смогут принять участие в матчах Лиги Наций против Хорватии и Франции. В Стокгольм они отправятся в конце этой недели.
Сборная Дании в свою очередь по той же причине недосчитается семи базирующихся в Британии игроков: Каспера Шмейхеля, Йонаса Лессля, Андреаса Кристенсена, Янника Вестергора, Хенрика Дальсгорда, Матиаса Йенсен и Пьер-Эмиля Хейбьерга.
09.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
правильно сделали
колбасе нужно оставить дома хендо и гомеса
а по хорошему еще и беккера и винни
жота пусть с фирминой отдуваюются за всех
сборные эти нахуй не нужны
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