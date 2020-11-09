МЮ не отпустил Линделефа на матч сборной Швеции против Дании

"Манчестер Юнайтед" не отпустил своего защитника Виктора Линделефа в сборную Швеции на товарищеский матч против Дании.

Британия только что ввела строгие ограничения на въезд в страну из Дании, где были обнаружены случаи заражения людей мутировавшим COVID-19 от норок.



В результате представляющие клубы Англии и Шотландии Линделеф, Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Филип Хеландер и Кен Чема не смогут сыграть за шведскую сборную в Брондбювестере в среду вечером.



При этом, как отмечает Manchester Evening News, перечисленные игроки смогут принять участие в матчах Лиги Наций против Хорватии и Франции. В Стокгольм они отправятся в конце этой недели.



Сборная Дании в свою очередь по той же причине недосчитается семи базирующихся в Британии игроков: Каспера Шмейхеля, Йонаса Лессля, Андреаса Кристенсена, Янника Вестергора, Хенрика Дальсгорда, Матиаса Йенсен и Пьер-Эмиля Хейбьерга.