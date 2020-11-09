МЮ не отпустил Линделефа на матч сборной Швеции против Дании

Виктор Линделеф "Манчестер Юнайтед" не отпустил своего защитника Виктора Линделефа в сборную Швеции на товарищеский матч против Дании.

Британия только что ввела строгие ограничения на въезд в страну из Дании, где были обнаружены случаи заражения людей мутировавшим COVID-19 от норок.

В результате представляющие клубы Англии и Шотландии Линделеф, Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Филип Хеландер и Кен Чема не смогут сыграть за шведскую сборную в Брондбювестере в среду вечером.

При этом, как отмечает Manchester Evening News, перечисленные игроки смогут принять участие в матчах Лиги Наций против Хорватии и Франции. В Стокгольм они отправятся в конце этой недели.

Сборная Дании в свою очередь по той же причине недосчитается семи базирующихся в Британии игроков: Каспера Шмейхеля, Йонаса Лессля, Андреаса Кристенсена, Янника Вестергора, Хенрика Дальсгорда, Матиаса Йенсен и Пьер-Эмиля Хейбьерга.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, сборная Дании, сборная Швеции

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 16:00

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  1. superperez101 09.11.2020 17:00 # superperez101
    правильно сделали
    колбасе нужно оставить дома хендо и гомеса
    а по хорошему еще и беккера и винни
    жота пусть с фирминой отдуваюются за всех
    сборные эти нахуй не нужны

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