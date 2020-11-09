Карьера Обамеянга в "Арсенале" достигла дна

Впервые за всю свою карьеру в "Арсенале" нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не нанес ни одного удара за матч на "Эмирейтс".

Как и его партнеры по команде, Обамеянг выглядел совершенно ужасным образом против "Астон Виллы" в воскресенье. Но если Александр Лакасетт или Виллиан хотя бы пытались бить по мячу, пускай и не точно, то Пьер-Эмерик не сделал даже этого.



Как сообщает Daily Mail, это был первый первый с февраля 2018 раз, когда Обамеянгу не удалось нанести ни одного удара в домашнем матче "канониров" с учетом всех соревнований.



Отметим, что проигранный "Арсеналом" матч (0:3) Обамеянг начинал на фланге, но но втором тайме, когда Лакасетт был заменен, перешел на острие атак Пьер-Эмерик сыграл все 90 минут, но никак себя не проявил.



Форма 31-летнего габонца в этом сезоне вызывает большие вопросы — в восьми первых матчах Премьер-Лиги капитан "канониров" отличился только дважды, тогда как за прошлую кампанию наколотил 22 мяча.



Спад Обамеянга удивительным образом совпал с подписанием им нового контракта в сентябре. Пьер-Эмерик заключил сделку до 2023 года и теперь получает свыше 350 тысяч фунтов в неделю.