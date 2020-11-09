Фердинанд советует Погба задуматься о своем будущем

Поль Погба Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал полузащитнику Полю Погба задуматься о своем будущем в клубе.

Субботний выезд к "Эвертону" стал очередным матчем, на который у главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера не нашлось места в стартовом составе для Погба.

Поль вышел лишь на заключительные восемь минут, и Фердинанд считает это плохим знаком для игрока сборной Франции.

"Ну, будь я на месте Поля Погба, я бы подумал: "Значит я не прохожу в его лучший стартовый состав. Тренеру нужен положительный результат, он под огромным давлением, а я только на лавке".

"Что это означает для Поля Погба? Раз он сидит на лавке, это вопрос к тому, есть ли ему место в планах Оле".

"Однако я думаю, в этот раз Оле решил сыграть надежнее, и эту надежность ему обеспечивают Фред и Скотт Мактоминей, которые позволяют Рэшфорду и Бруну Фернандешу атаковать и создавать опасность", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 14:00

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  1. dwayne 09.11.2020 14:53 # dwayne
    тоже советую

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  2. rashford39 09.11.2020 14:03 # rashford39
    Доигрался понторез, молодец Оле, Фред с Мактоминеем оптимальный вариант в центре поля

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