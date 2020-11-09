Гвардиола "счастливее, чем когда-либо", после ничьей с "Ливерпулем"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он "счастливее, чем когда-либо", после ничейного матча против "Ливерпуля".

Сыграв с "Ливерпулем" 1:1, "Сити" остался в пяти очках действующего чемпиона Премьер-Лиги, однако продемонстрированный "горожанами" футбол и их результаты в последних матчах радуют Гвардиолу.

"Это был упорный матч. "Ливерпуль" очень хорошо начал, находил пространство между линий и совершал рывки за спину. Это было непросто, потому что они играют так быстро благодаря этим четырем игрокам впереди".

"После пропущенного гола мы значительно прибавили. Мы сравняли счет и очень хорошо провели второй тайм. Габриэль имел отличный момент, но в целом моментов было немного. Это хорошо характеризует обе команды".

"Каждая команда хочет три очка, но одно очко — есть одно очко. Мы слишком часто играем вничью, но в данном случае это справедливый результат".

"Насколько я счастлив? Очень. Возможно, я счастливее, чем когда-либо. В 12 матчах во всех соревнованиях мы проиграли лишь раз", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 12:00

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  1. mancityman 09.11.2020 13:21 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. manutd-20champ 09.11.2020 12:58 # manutd-20champ
    договорняк скатали, чё тут не ясно. даже рыжий пендаль промазал спецом.

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