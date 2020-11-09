Партей направлен на углубленное обследование
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил травму — предположительно, бедра — в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заменил Партея в перерыве проигранного "канонирами" воскресного матча (0:3), и эта замена была вынужденной.
Теперь Томасу предстоит углубленное обследование, после чего будет решен вопрос о его поездке в сборную Ганы.
"Мы пока не знаем характер повреждения. Завтра или через день мы проведем углубленное обследование, чтобы понять, что он почувствовал. Давайте подождем и посмотрим, насколько значительна травма".
"Я не знаю, поедет ли он в сборную Ганы. Как я и сказал, сперва его осмотрит доктор и, возможно, сделает снимки. Затем мы решим, как поступить с ним", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
09.11.2020 10:00
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ахах, все положили болт на сбродные
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ггшным лишь бы углубиться
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