Партей направлен на углубленное обследование

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил травму — предположительно, бедра — в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заменил Партея в перерыве проигранного "канонирами" воскресного матча (0:3), и эта замена была вынужденной.

Теперь Томасу предстоит углубленное обследование, после чего будет решен вопрос о его поездке в сборную Ганы.

"Мы пока не знаем характер повреждения. Завтра или через день мы проведем углубленное обследование, чтобы понять, что он почувствовал. Давайте подождем и посмотрим, насколько значительна травма".

"Я не знаю, поедет ли он в сборную Ганы. Как я и сказал, сперва его осмотрит доктор и, возможно, сделает снимки. Затем мы решим, как поступить с ним", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 10:00

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  1. lexa-arsenal 09.11.2020 11:21 # lexa-arsenal
    ахах, все положили болт на сбродные

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  2. monsieurgood 09.11.2020 11:17 # monsieurgood
    ггшным лишь бы углубиться

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