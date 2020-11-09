Партей направлен на углубленное обследование

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил травму — предположительно, бедра — в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заменил Партея в перерыве проигранного "канонирами" воскресного матча (0:3), и эта замена была вынужденной.



Теперь Томасу предстоит углубленное обследование, после чего будет решен вопрос о его поездке в сборную Ганы.



"Мы пока не знаем характер повреждения. Завтра или через день мы проведем углубленное обследование, чтобы понять, что он почувствовал. Давайте подождем и посмотрим, насколько значительна травма".



"Я не знаю, поедет ли он в сборную Ганы. Как я и сказал, сперва его осмотрит доктор и, возможно, сделает снимки. Затем мы решим, как поступить с ним", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".