Уоткинс: "Я фанат "Арсенала"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что был счастлив огорчить "Арсенал" — клуб, фанатом которого он является.

В своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги 24-летний Уоткинс забил уже шесть голов и отдал одну результативную передачу, включая хет-трик против "Ливерпуля" в начале октября.



Свой пятый и шестой голы Олли оформил накануне, поучаствовав в разгроме "Арсенала" со счетом 0:3. Эти мячи имеют для молодого нападающего особое значение.



"Я не уверен, что мой дед или дядя Баз будут слишком рады! Они фанаты "Арсенала", как и я сам — но я нахожусь в восторге. Надеюсь, они порадуются за меня. Я сам предельно счастлив", — сообщил Уоткинс Sky Sports.