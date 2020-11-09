Уоткинс: "Я фанат "Арсенала"

Олли Уоткинс Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что был счастлив огорчить "Арсенал" — клуб, фанатом которого он является.

В своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги 24-летний Уоткинс забил уже шесть голов и отдал одну результативную передачу, включая хет-трик против "Ливерпуля" в начале октября.

Свой пятый и шестой голы Олли оформил накануне, поучаствовав в разгроме "Арсенала" со счетом 0:3. Эти мячи имеют для молодого нападающего особое значение.

"Я не уверен, что мой дед или дядя Баз будут слишком рады! Они фанаты "Арсенала", как и я сам — но я нахожусь в восторге. Надеюсь, они порадуются за меня. Я сам предельно счастлив", — сообщил Уоткинс Sky Sports.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Премьер-Лига, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 09:00

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  1. felixok 09.11.2020 09:48 # felixok
    Ебу и плачу

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  2. invincible141ars 09.11.2020 09:07 # invincible141ars
    Вместо Ляки в основу

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  3. tigerpool 09.11.2020 09:03 # tigerpool
    Вот и замена для обамы

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  4. vyrentz 09.11.2020 09:03 # vyrentz
    У парня случился прекрасный секс с любимой

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