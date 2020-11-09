Артета: "Я несу полную ответственность"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что берет на себя всю ответственность за поражение 0:3 от "Астон Виллы".
В воскресенье "канониры" потерпели позорное поражение в домашних стенах, из рук вон плохо обороняясь и так же атакуя.
Артета затрудняется назвать причину, но признает, что при нем "Арсенал" еще не играл так слабо.
"Во-первых, поздравляю "Астон Виллу" с тем, как они играли, а также с победой".
"Что касается остального, то мы выступили ниже своих стандартов, и я должен сказать, это был первый раз при мне, когда мы играли не как команда".
"Я беру всю ответственность на себя. Мы плохо начали матч, и хотя нам повезло с VAR, мы проиграли все забеги, все дуэли, мы были неряшливы с мячом. Когда мы создавали моменты, мы не попадали в створ. Это очень плохое сочетание. Мы оставляли свободное пространство и выглядели уязвимыми, когда соперник контратаковал".
"Я несу полную ответственность. Я ответственен за то, чтобы команда проявляла себя на поле, а сегодня мы не были командой — значит я не справился со своей работой. Поэтому я и стою здесь".
"Я разочарован. Требуется много усилий, чтобы набрать ход и войти в ритм, и когда случаются такого рода вещи, это становится большим ударом по тебе. Однако в сложный момент ты учишься больше, чем в позитивный момент, и я хочу посмотреть, как мы отреагируем".
"Я впервые не увидел командного духа, и это всецело моя вина. Сегодня мне не удалось заставить команду показать игру высочайшего уровня, как мы в этом нуждаемся каждые три дня".
"Мне сложно найти причину, но очевидно, что сегодня что-то было не в порядке. Желание соперника было сильнее, чем наше. Если ты не можешь обороняться в своей штрафной, побеждать в матчах очень сложно".
"Нам нужно быть беспощаднее, но сегодня все предопределило наше отношение к делу — мы не были командой. Мне не нравилась наша игра с момента, когда нам повезло с отмененным голом. Это просто было недостаточно хорошо", — сообщил Артета Sky Sports.
09.11.2020 08:00
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Последние комментарии:
Это магия Виллы ) Соперник против них, как впервые вышедший на поле )
Что Ливерпуль, что Арсенал.
В других матчах они прекрасны
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Конечно же, здорово, что тренер объективно оценивает свою работу, но как можно млять играть как куски ...овна, когда у тебя в атаке нападающие, стоящие больше, чем вся Астон Вилла?! Обамеянг кое-как за 8 туров соорудил несколько голов, от Пепе нормальной игры и голов, похоже, уже не дождаться, Лаказетт все ищет свою игру. Виллиан за 8 туров забил один гол. Ну отличные нападающие у нас! Раньше только с обороной у нас была проблема, теперь - везде проблемы
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Все по делу сказал. Любим, надеемся, ждем!
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Новый тренд в тиктоке....#дрочукакдзюба #сосукакгейгунеры
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