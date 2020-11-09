Клопп разделяет недовольство Сульшера расписанием

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал своего коллегу Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед" насчет того, как составлено расписание Премьер-Лиги.

Напомним, после волевой победы 1:3 над "Эвертоном" в субботу Сульшер обвинил боссов Премьер-Лиги в заговоре.



"Это было подстроено, чтобы мы провалились. Время матча специально было выбрано, чтобы мы провалились", — говорил Оле Гуннар.



Клопп, чья команда тоже выступает в Лиге Чемпионов, разделяет недовольство Сульшера и уже успел об этом побеседовать с Премьер-Лигой.



"Парни на грани. Никакой из команд нельзя играть в 12:30 субботы, если перед этим ты играл в среду".



"В воскресенье — нет проблем. Но не в 12:30 субботы, потому что ты отправляешь игроков на убой. Ты просыпаешься утром и снова вынужден играть в футбол, хотя это должна быть только фаза восстановления после предыдущего матча".



"Премьер-Лига должна изменить это. Sky, BT — вы должны поговорить друг с другом. Вы хотите хороший футбол? Дайте парням несколько лишних часов на отдых".



"Парни нуждаются в отдыхе. Это сложное время. Естественно мы хотим играть, но я слышал вчерашние слова Оле, и я понимаю его на 100 процентов. Мы сами довольно часто оказываемся в такой ситуации".



"Я уже говорил с Премьер-Лигой и говорил с Пепом до матча о пяти заменах. Каждый наблюдает за нами интересом, но мы должны изменить положение вещей и помочь игрокам".



"Мы хотим играть в футбол, и это замечательно. Но играть в среду вечером и затем в 12:30 субботы — это преступление, и мы должны изменить это", — сообщил Клопп BBC.