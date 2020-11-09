"Арсенал" раздавлен "Астон Виллой"

Олли Уоткинс "Арсенал" потерпел свое первое крупное поражение в этом сезоне, пропустив три безответных гола от "Астон Виллы" дома.

"Канониры" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.

У "вилланов" Трезеге поменял впереди травмированного Бертрана Траоре.

Уже на первой минуте мяч побывал в воротах "Арсенала". Джек Грилиш вошел в штрафную площадь с левого края и сделал пас на Джона Макгина, который улучшил свою позицию и расстрелял угол ворот. Однако рефери Мартин Аткинсон и VAR решили, что Росс Баркли перекрывал обзор голкиперу, а потому гол не был засчитан.

Хозяева пошли вперед, но, так ничего и не создав, пропустили еще раз — на сей раз по всем правилам. Баркли и Грилиш из стоячего положения смогли запустить комбинацию, в завершении которой Букайо Сака, пытаясь опередить Трезеге на дальней штанге, отправил мяч в свои ворота после прострела Мэтта Таргетта — 0:1.

В оставшиеся 20 минут первого тайма "Арсенал" был невероятно уныл. Лишь Александр Лакасетт имел свой момент, но головой из убойного положения направил мяч выше перекладины.

После перерыва "канониры" не стали играть лучше — мяч упорно не шел в створ. В итоге на 72-й минуте Олли Уоткинс удвоил счет, головой вколотив мяч в ворота после дальнего заброса от Дугласа Луиса и прострела в касание от Баркли — 0:2.

Хозяева запаниковали — вскоре только Дани Себальос остановил мяч на линии ворот после удара Грилиша. Впрочем, уже в следующей атаке "Астон Вилла" все-таки сделала счет разгромным благодаря реализовавшему выход один на один Уоткинсу — 0:3.

В оставшиеся 15 минут плюс компенсированное время "Арсенал" не подавал признаков жизни.

"Арсенал" сыграл отвратительным образом, и объяснить это только матчем Лиги Европы в минувший четверг нельзя — там был далеко не оптимальный состав. "Астон Вилла" сыграла действительно классно — надежно в обороне и опасно впереди.

"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2020 00:10

Количество просмотров Просмотров: 1405

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tau 09.11.2020 00:43 # imf-tau
    У меня вот есть странный вопрос - какая сука постоянно раздувает вокруг МЮ и Челси скандалы в СМИ?

    Взять результаты -

    Артета 8 матчей, 12 очей, от первого места 6 очков
    Лемпард, 8 матчей, 15 очков, от первого места 3 очка
    Ман Сити (в скобках потерянные по максимуму) 7(8) матчей, 12(15) очков, 3 до первого места
    МЮ - 7(8) матчей, 10(13) очков, 5 очков до первого места

    Все команды в ЕК на первом месте в группах. У всех шансы на выход с первого места есть.

    Но новости про то, что может быть уволен тренер муссируются только у МЮ и Челси. У Челси есть отговорка - потраченные 300 лямов, но в конце концов команде надо притереться и Челси до конца боролся за кубки.

    МЮ видимо просто на ожидании куколдух с каррик.сру вечно в скандале - "далжны пабиждать как при САФИ".

    При этом условный Арс - вне радара СМИ. Хотя по потерянным выступает хуже остальных. Или Шилд снял все вопросы к Артете?
    Сити показывает худший старт при Пепе - 0 заголовков про уход Пепа.

    В общем, есть подозрение что СМИ несколько предвзяты к одной манчестерской и лондонской помойке.

    (ответить)

  2. pokersanogo 09.11.2020 00:26 # pokersanogo
    Да ну блять, накуй это всё. Дерьмо и срам.

    (ответить)

  3. thegodfather 09.11.2020 00:25 # thegodfather
    там реал семьдырпуков исполняет

    (ответить)

  4. hunter022 09.11.2020 00:24 # hunter022
    Валенсия рвет Реал

    (ответить)

  5. mancityman 09.11.2020 00:24 # mancityman
    СА СИ

    (ответить)

  6. ian 09.11.2020 00:20 # ian
    Победили дома Ливерпуль, Лестер и Арсенал в гостях. Похвально.

    (ответить)

  7. unclearness 09.11.2020 00:19 # unclearness
    Гейтурика на всю фаплю уже порвало, совсем уже кукухой поехал от своего горения



    Ну а по матчу, то ето фиаско
    Виллу з заслуженной плбедой
    Атаки нет хз что гелевый теперь придумает...
    Гдето угарает один Озил

    (ответить)

  8. max87 09.11.2020 00:19 # max87
    Три стр@пон@ = три гола

    (ответить)

  9. thegodfather 09.11.2020 00:19 # thegodfather
    есть инфа сколько виллиан уже голов за арсенал воткнул?

    (ответить)

  10. redwhitegun 09.11.2020 00:17 # redwhitegun
    Виллиан конечно не виноват в разгроме, но я не понимаю почему он играет в старте. Пепе играет гораздо острее чем этот еблан из челси...

    (ответить)

  11. thegodfather 09.11.2020 00:17 # thegodfather
    пздц таблица плотняком, давно такого не видел

    (ответить)

  12. lahmatyj 09.11.2020 00:16 # lahmatyj
    Уоткинс, походу, в след сезоне может и куда-нить повыше уйти, за 70+.

    (ответить)

  13. purman30 09.11.2020 00:15 # purman30
    игра Арсенуля это просто кал безыдейный

    (ответить)

  14. kukuruzzo 09.11.2020 00:13 # kukuruzzo
    Следушего тренеришку упокетиньте

    (ответить)

  15. thegodfather 09.11.2020 00:13 # thegodfather
    атака арсенала поражает воображение

    с каждым матчем все лучше и лучше)

    (ответить)

  16. van-dijk 09.11.2020 00:12 # van-dijk
    Артета 2 кубка.
    Лемпард 0.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: