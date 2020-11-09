"Арсенал" раздавлен "Астон Виллой"

"Арсенал" потерпел свое первое крупное поражение в этом сезоне, пропустив три безответных гола от "Астон Виллы" дома.

"Канониры" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.



У "вилланов" Трезеге поменял впереди травмированного Бертрана Траоре.



Уже на первой минуте мяч побывал в воротах "Арсенала". Джек Грилиш вошел в штрафную площадь с левого края и сделал пас на Джона Макгина, который улучшил свою позицию и расстрелял угол ворот. Однако рефери Мартин Аткинсон и VAR решили, что Росс Баркли перекрывал обзор голкиперу, а потому гол не был засчитан.



Хозяева пошли вперед, но, так ничего и не создав, пропустили еще раз — на сей раз по всем правилам. Баркли и Грилиш из стоячего положения смогли запустить комбинацию, в завершении которой Букайо Сака, пытаясь опередить Трезеге на дальней штанге, отправил мяч в свои ворота после прострела Мэтта Таргетта — 0:1.



В оставшиеся 20 минут первого тайма "Арсенал" был невероятно уныл. Лишь Александр Лакасетт имел свой момент, но головой из убойного положения направил мяч выше перекладины.



После перерыва "канониры" не стали играть лучше — мяч упорно не шел в створ. В итоге на 72-й минуте Олли Уоткинс удвоил счет, головой вколотив мяч в ворота после дальнего заброса от Дугласа Луиса и прострела в касание от Баркли — 0:2.



Хозяева запаниковали — вскоре только Дани Себальос остановил мяч на линии ворот после удара Грилиша. Впрочем, уже в следующей атаке "Астон Вилла" все-таки сделала счет разгромным благодаря реализовавшему выход один на один Уоткинсу — 0:3.



В оставшиеся 15 минут плюс компенсированное время "Арсенал" не подавал признаков жизни.



"Арсенал" сыграл отвратительным образом, и объяснить это только матчем Лиги Европы в минувший четверг нельзя — там был далеко не оптимальный состав. "Астон Вилла" сыграла действительно классно — надежно в обороне и опасно впереди.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче