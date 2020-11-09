"Арсенал" раздавлен "Астон Виллой"
"Арсенал" потерпел свое первое крупное поражение в этом сезоне, пропустив три безответных гола от "Астон Виллы" дома.
"Канониры" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.
У "вилланов" Трезеге поменял впереди травмированного Бертрана Траоре.
Уже на первой минуте мяч побывал в воротах "Арсенала". Джек Грилиш вошел в штрафную площадь с левого края и сделал пас на Джона Макгина, который улучшил свою позицию и расстрелял угол ворот. Однако рефери Мартин Аткинсон и VAR решили, что Росс Баркли перекрывал обзор голкиперу, а потому гол не был засчитан.
Хозяева пошли вперед, но, так ничего и не создав, пропустили еще раз — на сей раз по всем правилам. Баркли и Грилиш из стоячего положения смогли запустить комбинацию, в завершении которой Букайо Сака, пытаясь опередить Трезеге на дальней штанге, отправил мяч в свои ворота после прострела Мэтта Таргетта — 0:1.
В оставшиеся 20 минут первого тайма "Арсенал" был невероятно уныл. Лишь Александр Лакасетт имел свой момент, но головой из убойного положения направил мяч выше перекладины.
После перерыва "канониры" не стали играть лучше — мяч упорно не шел в створ. В итоге на 72-й минуте Олли Уоткинс удвоил счет, головой вколотив мяч в ворота после дальнего заброса от Дугласа Луиса и прострела в касание от Баркли — 0:2.
Хозяева запаниковали — вскоре только Дани Себальос остановил мяч на линии ворот после удара Грилиша. Впрочем, уже в следующей атаке "Астон Вилла" все-таки сделала счет разгромным благодаря реализовавшему выход один на один Уоткинсу — 0:3.
В оставшиеся 15 минут плюс компенсированное время "Арсенал" не подавал признаков жизни.
"Арсенал" сыграл отвратительным образом, и объяснить это только матчем Лиги Европы в минувший четверг нельзя — там был далеко не оптимальный состав. "Астон Вилла" сыграла действительно классно — надежно в обороне и опасно впереди.
"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче
09.11.2020 00:10
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Последние комментарии:
У меня вот есть странный вопрос - какая сука постоянно раздувает вокруг МЮ и Челси скандалы в СМИ?
Взять результаты -
Артета 8 матчей, 12 очей, от первого места 6 очков
Лемпард, 8 матчей, 15 очков, от первого места 3 очка
Ман Сити (в скобках потерянные по максимуму) 7(8) матчей, 12(15) очков, 3 до первого места
МЮ - 7(8) матчей, 10(13) очков, 5 очков до первого места
Все команды в ЕК на первом месте в группах. У всех шансы на выход с первого места есть.
Но новости про то, что может быть уволен тренер муссируются только у МЮ и Челси. У Челси есть отговорка - потраченные 300 лямов, но в конце концов команде надо притереться и Челси до конца боролся за кубки.
МЮ видимо просто на ожидании куколдух с каррик.сру вечно в скандале - "далжны пабиждать как при САФИ".
При этом условный Арс - вне радара СМИ. Хотя по потерянным выступает хуже остальных. Или Шилд снял все вопросы к Артете?
Сити показывает худший старт при Пепе - 0 заголовков про уход Пепа.
В общем, есть подозрение что СМИ несколько предвзяты к одной манчестерской и лондонской помойке.
(ответить)
Да ну блять, накуй это всё. Дерьмо и срам.
(ответить)
там реал семьдырпуков исполняет
(ответить)
Валенсия рвет Реал
(ответить)
СА СИ
(ответить)
Победили дома Ливерпуль, Лестер и Арсенал в гостях. Похвально.
(ответить)
Гейтурика на всю фаплю уже порвало, совсем уже кукухой поехал от своего горения
Ну а по матчу, то ето фиаско
Виллу з заслуженной плбедой
Атаки нет хз что гелевый теперь придумает...
Гдето угарает один Озил
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Три стр@пон@ = три гола
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есть инфа сколько виллиан уже голов за арсенал воткнул?
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Виллиан конечно не виноват в разгроме, но я не понимаю почему он играет в старте. Пепе играет гораздо острее чем этот еблан из челси...
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пздц таблица плотняком, давно такого не видел
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Уоткинс, походу, в след сезоне может и куда-нить повыше уйти, за 70+.
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игра Арсенуля это просто кал безыдейный
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Следушего тренеришку упокетиньте
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атака арсенала поражает воображение
с каждым матчем все лучше и лучше)
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Артета 2 кубка.
Лемпард 0.
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