Александер-Арнольд получил травму в матче с "Сити"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не сможет откликнуться на вызов из сборной Англии из-за полученной против "Манчестер Сити" травмы икроножной мышцы.

Александер-Арнольд вышел в стартовом составе "красных" на воскресный матч Премьер-Лиги, однако на 63-й минуте главному тренеру Юргену Клоппу пришлось снять Трента с игры.



В понедельник Александер-Арнольд пройдет углубленное обследование, но уже сейчас понятно, что предстоящие матчи английской сборной против Ирландии, Бельгии и Исландии он пропустит.



"Трент пропустит матчи сборной Англии, это ясно. Мы не знаем, что с ним случилось, но он не может играть за сборную Англии. Он не будет последней и не будет единственной потерей Гарета (Саутгейта) в этот международный перерыв".



"Завтра ему предстоит углубленное обследование, а там посмотрим", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".