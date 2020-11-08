Александер-Арнольд получил травму в матче с "Сити"
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не сможет откликнуться на вызов из сборной Англии из-за полученной против "Манчестер Сити" травмы икроножной мышцы.
Александер-Арнольд вышел в стартовом составе "красных" на воскресный матч Премьер-Лиги, однако на 63-й минуте главному тренеру Юргену Клоппу пришлось снять Трента с игры.
В понедельник Александер-Арнольд пройдет углубленное обследование, но уже сейчас понятно, что предстоящие матчи английской сборной против Ирландии, Бельгии и Исландии он пропустит.
"Трент пропустит матчи сборной Англии, это ясно. Мы не знаем, что с ним случилось, но он не может играть за сборную Англии. Он не будет последней и не будет единственной потерей Гарета (Саутгейта) в этот международный перерыв".
"Завтра ему предстоит углубленное обследование, а там посмотрим", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
08.11.2020 23:00
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