Гарет Бэйл повредил свою лодыжку

Гарет Бэйл Поездка Гарета Бэйла в сборную Уэльсу оказалась под вопросом из-за возникших у вингера "Тоттенхэма" проблем с лодыжкой.

В субботу против "Вест Бромвича" Бэйл появился в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги впервые после своего перехода из "Реала" на правах аренды.

Гарет не смог продержаться весь матч и на 78-й минуте уступил свое место на поле "Хоторнс" Лукасу Моуре. 31-летний валлиец переместился на трибуну, где был вынужден приложить лед к своей правой ноге.

Как сообщает BBC, характер повреждения Бэйла пока неясен, однако теперь сборная Уэльса, которой в этом месяце играть против США, Ирландии и Финляндии, рискует недосчитаться Гарета — вслед за Аароном Рэмси, Уэйном Хеннесси, Адамом Дэвисом, Джо Алленом, Хэлом Робсон-Кану и отстраненным от работы главным тренером Райаном Гиггзом.


Метки Бэйл, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 524

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  1. megamind13 08.11.2020 23:04 # megamind13
    Это называется прилетел в Лондон гольф погонять

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  2. frisby 08.11.2020 22:43 # frisby
    с возвращением в лигу костоломов. это не прогулки в Ла Лиге

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  3. largo-winch 08.11.2020 22:07 # largo-winch
    Да вы что?! Парень совсем не держит себя в форме

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