Гарет Бэйл повредил свою лодыжку

Поездка Гарета Бэйла в сборную Уэльсу оказалась под вопросом из-за возникших у вингера "Тоттенхэма" проблем с лодыжкой.

В субботу против "Вест Бромвича" Бэйл появился в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги впервые после своего перехода из "Реала" на правах аренды.



Гарет не смог продержаться весь матч и на 78-й минуте уступил свое место на поле "Хоторнс" Лукасу Моуре. 31-летний валлиец переместился на трибуну, где был вынужден приложить лед к своей правой ноге.



Как сообщает BBC, характер повреждения Бэйла пока неясен, однако теперь сборная Уэльса, которой в этом месяце играть против США, Ирландии и Финляндии, рискует недосчитаться Гарета — вслед за Аароном Рэмси, Уэйном Хеннесси, Адамом Дэвисом, Джо Алленом, Хэлом Робсон-Кану и отстраненным от работы главным тренером Райаном Гиггзом.