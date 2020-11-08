"Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью
"Ливерпуль" не смог вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге, завершив выездной матч против "Манчестер Сити" вничью — 1:1.
Обе команды произвели по два изменения в старте относительно прошлого уикенда. У "горожан" Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус появились вместо Бернарду Силвы и Рияда Махреза, у "красных" — Жоэль Матип и Диогу Жота вместо Натаниэля Филлипса и Кертиса Джонса.
"Ливерпуль" увереннее начал матч, и хотя для "Сити" ничего не предвещало беды, на 11-й минуте Кайл Уолкер заплел ноги Садио Мане в своей штрафной. Рефери Крейг Поусон немедленно указан на 11-метровую отметку, а Мохамед Салах безошибочно исполнил пенальти — 0:1.
Постепенно хозяева стали приходить в себя. На 25-й минуте Де Брюйне перехватил мяч у Джорджиньо Вейналдума и организовал контратаку. Приняв мяч у дальней штанги после прострела с фланга, Рахим Стерлинг пытался пробить Алиссона, но тот вышел победителем из этой дуэли.
А вот на 31-й минуте Алиссон оказался бессилен. Де Брюйне с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Жезуса, который бразильским финтом ускользнул от Трента Александер-Арнольда и вторым касание ткнул мяч в ворота — 1:1.
"Сити" и дальше был активен, а незадолго до перерыва заработал пенальти — после прострела Де Брюйне с правого фланга мяч попал в руку Джо Гомеса. Кевин сам взялся исполнять 11-метровый, но промахнулся.
Отделавшись испугом, до перерыва "Ливерпуль" успел создать голевой момент, но Александер-Арнольду не удалось пробить Эдерсона.
Во втором тайме шла равная и обоюдоострая игра — команды попеременно устраивали отрезки активности, хотя у голкиперов работы поубавилось относительно первых 45 минут.
Чем меньше оставалось времени, тем осторожнее становились команды. "Горожане" очень хотели победить, но боялись рисковать.
Соперники оказались достойны друг друга, выдав качественный и весьма интересный матч. В то же время обе команды решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, не пойдя в концовке за победой.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
08.11.2020 21:30
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Последние комментарии:
Пенсы сосут на 5 месте и довольны
Все что нужно знать об амбициях этих чепушил
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3 Ливерпуль 8 17
ГЕГЕМОНЫ! ДИНАСТИЯ! ПРАЙМ!
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лютый отскок портовой помойки
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Неплохой вообще-то резалт для обеих команд. След матч против лестера, вот тут нужно побеждать
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Пососальсе радуется, что 5, вухахахвххахаха
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Челси скоро отрыв сделает очков в десять. Посмотрю как вы здесь блеять будете всякую невнятную хуйню.
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Это вам не на бабу в телеке дрочить...
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В ответке на выезде раскатают эту голубятню
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Час отыграли всего, ливерпуль обязан был за это время вперед выходить, но путаница в завершении атак, и как итог всего лишь ничья.
Так и не понял, почему вар не смотрел руку канселу, хотя ситуация идентичная поставленной пенке на гомезе, и там, и там локоть отставлен был от тела.
Стратегически удовлетворительный результат.
Клопп топ
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календарь чулсе ехех. К январю вылетят из первой десятки
Ньюкасл, Тоттенхэм, Лидс, Эвертон, Волки, Арсенал, Вилла, Мансити, Лестер
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На фото дзюбу троллят?
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Колбаса потеряла очки а горят и обоссаны снова пенсы
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Пожалели хуесосов портовых
КОРОЛИ!!!
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мешки обосрались еж же ))))
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Чолсы в гонке, ахахаха
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Челси 5-ые.
Скоро 1-ые))))
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Фирмино вышел - Ливер играет вдесятером.
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Ебать манчуки калеки...картонного чңмпиона не могли вздрочнутт
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Хороший результат нейтральным зрителям :)
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Отскочила колбаса, рыжий простил пенку.
Тяжёлый матч, сити очень сильный соперник, перекрыли всё.
Учитывая что играли с оглядкой в защиту результат приемлемый
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