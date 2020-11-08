"Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью

Габриэль Жезус "Ливерпуль" не смог вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге, завершив выездной матч против "Манчестер Сити" вничью — 1:1.

Обе команды произвели по два изменения в старте относительно прошлого уикенда. У "горожан" Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус появились вместо Бернарду Силвы и Рияда Махреза, у "красных" — Жоэль Матип и Диогу Жота вместо Натаниэля Филлипса и Кертиса Джонса.

"Ливерпуль" увереннее начал матч, и хотя для "Сити" ничего не предвещало беды, на 11-й минуте Кайл Уолкер заплел ноги Садио Мане в своей штрафной. Рефери Крейг Поусон немедленно указан на 11-метровую отметку, а Мохамед Салах безошибочно исполнил пенальти — 0:1.

Постепенно хозяева стали приходить в себя. На 25-й минуте Де Брюйне перехватил мяч у Джорджиньо Вейналдума и организовал контратаку. Приняв мяч у дальней штанги после прострела с фланга, Рахим Стерлинг пытался пробить Алиссона, но тот вышел победителем из этой дуэли.

А вот на 31-й минуте Алиссон оказался бессилен. Де Брюйне с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Жезуса, который бразильским финтом ускользнул от Трента Александер-Арнольда и вторым касание ткнул мяч в ворота — 1:1.

"Сити" и дальше был активен, а незадолго до перерыва заработал пенальти — после прострела Де Брюйне с правого фланга мяч попал в руку Джо Гомеса. Кевин сам взялся исполнять 11-метровый, но промахнулся.

Отделавшись испугом, до перерыва "Ливерпуль" успел создать голевой момент, но Александер-Арнольду не удалось пробить Эдерсона.

Во втором тайме шла равная и обоюдоострая игра — команды попеременно устраивали отрезки активности, хотя у голкиперов работы поубавилось относительно первых 45 минут.

Чем меньше оставалось времени, тем осторожнее становились команды. "Горожане" очень хотели победить, но боялись рисковать.

Соперники оказались достойны друг друга, выдав качественный и весьма интересный матч. В то же время обе команды решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, не пойдя в концовке за победой.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2020 21:30

Количество просмотров Просмотров: 830

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Последние комментарии:




  1. superperez101 08.11.2020 21:38 # superperez101
    Пенсы сосут на 5 месте и довольны
    Все что нужно знать об амбициях этих чепушил

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  2. bezviz 08.11.2020 21:38 # bezviz
    3 Ливерпуль 8 17

    ГЕГЕМОНЫ! ДИНАСТИЯ! ПРАЙМ!

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  3. griezmann 08.11.2020 21:37 # griezmann
    лютый отскок портовой помойки

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  4. tigerpool 08.11.2020 21:37 # tigerpool
    Неплохой вообще-то резалт для обеих команд. След матч против лестера, вот тут нужно побеждать

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  5. mikkiynwa 08.11.2020 21:37 # mikkiynwa
    Пососальсе радуется, что 5, вухахахвххахаха

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  6. golokante 08.11.2020 21:37 # golokante
    Челси скоро отрыв сделает очков в десять. Посмотрю как вы здесь блеять будете всякую невнятную хуйню.

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  7. asnural 08.11.2020 21:37 # asnural
    Это вам не на бабу в телеке дрочить...

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  8. superperez101 08.11.2020 21:35 # superperez101
    В ответке на выезде раскатают эту голубятню

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  9. liverfun 08.11.2020 21:35 # liverfun
    Час отыграли всего, ливерпуль обязан был за это время вперед выходить, но путаница в завершении атак, и как итог всего лишь ничья.
    Так и не понял, почему вар не смотрел руку канселу, хотя ситуация идентичная поставленной пенке на гомезе, и там, и там локоть отставлен был от тела.
    Стратегически удовлетворительный результат.
    Клопп топ

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  10. emilyen 08.11.2020 21:34 # emilyen
    календарь чулсе ехех. К январю вылетят из первой десятки

    Ньюкасл, Тоттенхэм, Лидс, Эвертон, Волки, Арсенал, Вилла, Мансити, Лестер

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  11. asnural 08.11.2020 21:34 # asnural
    На фото дзюбу троллят?

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  12. superperez101 08.11.2020 21:34 # superperez101
    Колбаса потеряла очки а горят и обоссаны снова пенсы

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  13. mancityman 08.11.2020 21:34 # mancityman
    Пожалели хуесосов портовых


    КОРОЛИ!!!

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  14. roberto-89 08.11.2020 21:33 # roberto-89
    мешки обосрались еж же ))))

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  15. largo-winch 08.11.2020 21:32 # largo-winch
    Чолсы в гонке, ахахаха

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  16. thegodfather 08.11.2020 21:32 # thegodfather
    Челси 5-ые.
    Скоро 1-ые))))

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  17. brown-ale 08.11.2020 21:32 # brown-ale
    Фирмино вышел - Ливер играет вдесятером.

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  18. asnural 08.11.2020 21:32 # asnural
    Ебать манчуки калеки...картонного ч&#1187;мпиона не могли вздрочнутт

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  19. chelsiukpro 08.11.2020 21:31 # chelsiukpro
    Хороший результат нейтральным зрителям :)

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  20. superperez101 08.11.2020 21:31 # superperez101
    Отскочила колбаса, рыжий простил пенку.
    Тяжёлый матч, сити очень сильный соперник, перекрыли всё.
    Учитывая что играли с оглядкой в защиту результат приемлемый

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