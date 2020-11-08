"Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью

"Ливерпуль" не смог вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге, завершив выездной матч против "Манчестер Сити" вничью — 1:1.

Обе команды произвели по два изменения в старте относительно прошлого уикенда. У "горожан" Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус появились вместо Бернарду Силвы и Рияда Махреза, у "красных" — Жоэль Матип и Диогу Жота вместо Натаниэля Филлипса и Кертиса Джонса.



"Ливерпуль" увереннее начал матч, и хотя для "Сити" ничего не предвещало беды, на 11-й минуте Кайл Уолкер заплел ноги Садио Мане в своей штрафной. Рефери Крейг Поусон немедленно указан на 11-метровую отметку, а Мохамед Салах безошибочно исполнил пенальти — 0:1.



Постепенно хозяева стали приходить в себя. На 25-й минуте Де Брюйне перехватил мяч у Джорджиньо Вейналдума и организовал контратаку. Приняв мяч у дальней штанги после прострела с фланга, Рахим Стерлинг пытался пробить Алиссона, но тот вышел победителем из этой дуэли.



А вот на 31-й минуте Алиссон оказался бессилен. Де Брюйне с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Жезуса, который бразильским финтом ускользнул от Трента Александер-Арнольда и вторым касание ткнул мяч в ворота — 1:1.



"Сити" и дальше был активен, а незадолго до перерыва заработал пенальти — после прострела Де Брюйне с правого фланга мяч попал в руку Джо Гомеса. Кевин сам взялся исполнять 11-метровый, но промахнулся.



Отделавшись испугом, до перерыва "Ливерпуль" успел создать голевой момент, но Александер-Арнольду не удалось пробить Эдерсона.



Во втором тайме шла равная и обоюдоострая игра — команды попеременно устраивали отрезки активности, хотя у голкиперов работы поубавилось относительно первых 45 минут.



Чем меньше оставалось времени, тем осторожнее становились команды. "Горожане" очень хотели победить, но боялись рисковать.



Соперники оказались достойны друг друга, выдав качественный и весьма интересный матч. В то же время обе команды решили, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, не пойдя в концовке за победой.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче